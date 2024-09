Schwankungen am Markt

Im XETRA-Handel am heutigen Tag schwankte die United Internet-Aktie merklich. Obwohl der Handelstag um 19,35 EUR begann, rutschte der Kurs um 15:47 Uhr auf 19,23 EUR ab, bevor er wieder leicht anstieg. In der Spitze erreichte das Papier 19,43 EUR, wodurch der Tagesumsatz zuletzt auf 60.434 Aktien anstieg. Die Aktie befindet sich derzeit 23,26 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 25,06 EUR, das am 25.01.2024 erreicht wurde. Der Tiefpunkt innerhalb dieses Zeitraums lag bei 15,76 EUR, welcher am 05.08.2024 verzeichnet wurde und sich derzeit 18,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs befindet.

Prognosen und Ausblick

Experten haben für das laufende Jahr eine durchschnittliche Gewinnprognose von 1,15 EUR je Aktie aufgestellt. Die Dividende wurde im Vorjahr auf 0,500 EUR festgesetzt, wobei für dieses Jahr eine [...]

