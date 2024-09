Mit der Akquisition vergrößert PGW seine Reichweite in Nordamerika auf den Osten Kanadas

PGW Auto Glass, LLC hat PH Vitres d'Autos und dessen Tochtergesellschaften von Driven Brands übernommen. Dies teilte das Unternehmen heute mit. PH Vitres d'Autos ist ein führendes Unternehmen im Bereich Großhandelsvertrieb von Autoglas, Installationsdienstleistungen für Kunden, Kalibrierung und relevante Dienstleistungen in Ostkanada. PH Vitres mit Sitz in Sainte-Perpetue, Quebec, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter an 22 Standorten in Quebec, Ontario, New Brunswick und Nova Scotia.

"PH Vitres blickt auf eine langjährige Tradition betrieblicher Höchstleistungen und herausragenden Kundendienstes zurück. Diese Übernahme schafft Vorteile in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit", so Todd Fencak, CEO bei PGW Auto Glass. "PH Vitres wird Teil unserer branchenführenden Marktpräsenz, und unsere Teams werden sich gemeinsam dafür einsetzen, unseren Kunden die besten Lösungen für ihre Unternehmen zu bieten darunter auch Everything Autoglass (www.everythingautoglass.com), eine Technologieplattform, die den Kunden hilft, alle Aspekte ihres Tagesgeschäfts mit Funktionen wie der Dekodierung von Fahrgestellnummern, der Routenplanung, der Bestandsverwaltung, FAS-Unterstützung und vielem mehr zu verwalten."

Todd Fencak ergänzt: "Es ist mir eine Freude, das Team von PH Vitres bei uns willkommen zu heißen. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit für unseren Anspruch, Nordamerikas führender Lösungsanbieter für die Autoglasindustrie zu sein."

Über PGW Auto Glass

Mit mehr als 150 Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada ist PGW Auto Glass (www.pgwautoglass.com) ein führender Anbieter von Kfz-Ersatzglas, Spezialteilen, Werkstattzubehör und technischen Lösungen für Unternehmen in Nordamerika. PGW Auto Glass bietet Lieferungen am selben Tag und über Nacht und bedient OEM-Händler, Autowerkstätten und Autoglasfachbetriebe. Zudem stellt PGW Auto Glass die kosteneffiziente, umfassende Technologielösung Everything Autoglass für Unternehmen bereit, die über eine Reihe von Funktionen verfügt, die den Erfolg von Autoglasinstallationsbetrieben im Einzelhandelssektor unterstützen (www.everythingautoglass.com). PGW Auto Glass ist ein Portfoliounternehmen von One Equity Partners, einem führenden mittelständischen Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von rund 10 Mrd. US-Dollar, das sich auf transformative Fusionen in der Industrie, im Gesundheitswesen und im Technologiesektor in Nordamerika und Europa konzentriert.

Contacts:

