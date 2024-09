Neue Vereinbarung sieht Cirium vor, um Echtzeit-, Verlaufs- und Flugplandaten für das Unternehmen zur Unterstützung des Betriebs bereitzustellen

Cirium ist nun der neue Partner von Condor für Aviation Analytics, wobei die Vereinbarung Cirium zur einzigen Quelle externer Luftfahrtdaten der Fluggesellschaft macht, indem End-to-End-Datendienstleistungen zur Verfügung gestellt werden.

Condor A330neo (Photo: Business Wire)

Die Partnerschaft zwischen Cirium, dem Aviation Analytics-Unternehmen und Condor wird die deutsche Fluggesellschaft in die Lage versetzen, ihre Abläufe weiter zu verbessern und hochwertige Erkenntnisse zur Verbesserung der Unternehmenseffizienz und der allgemeinen Kundenzufriedenheit zu fördern.

Im Rahmen dieser neuen Vereinbarung wird Cirium der Fluggesellschaft drei Schlüsseldatensätze zur Verfügung stellen: historische Flugdaten, Flugplandaten und Echtzeit-Flugdaten.

Nach Nutzung der historische Flugdaten von Cirium in den letzten beiden Jahren bedeutet die Entscheidung von Condor, nun die zusätzliche Produktpalette von Cirium zu integrieren, eine einzigartige Gelegenheit, den Betrieb weiter zu rationalisieren, um direkte Verbesserungen sowohl für das Unternehmen als auch für seine Kunden voranzutreiben.

Diese Investition in Daten wird es dem Unternehmen ermöglichen, betriebliche Trends schnell zu erkennen, um schnelle Lösungen zu ermöglichen, die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Es wird die Teams in die Lage versetzen, das Flottenmanagement, die Netzwerkplanung, die Verbindungen und die Personaleinsatzplanung zu optimieren, um erhebliche Verbesserungen in allen betrieblichen Aspekten zu erzielen.

Das hoch angesehene Flugplanprodukt von Cirium ist ebenfalls Teil des Deals, wobei tiefere Einblicke in Servicemöglichkeiten und die Marktnachfrage geboten werden. Mit den aktuellen Daten wird Condor in der Lage sein, die Netzwerk- und Crewplanung zu optimieren, um die Effizienz und Rentabilität im gesamten Unternehmen zu steigern.

Die Ergänzung der Echtzeit-Flugdaten von Cirium wird darüber hinaus Live-Updates für Flugzeuge auf der ganzen Welt bereitstellen. Dies bedeutet, dass die Flüge detaillierter verfolgt und überwacht werden können.

Dies wird die Investition von Condor in sein Kundenerlebnisangebot unterstützen, indem die Live-Flugdaten von Cirium direkt in digitale Plattformen eingespeist werden, um den Reisenden genaue Abfahrts- und Ankunftszeiten anzugeben, sodass sie ihre Weiterreise zuverlässig planen können. Das Hinzufügen von Echtzeit-Daten wird darüber hinaus das Störungsmanagement verändern, indem es noch schnellere Umbuchungsmöglichkeiten für diejenigen bietet, die einen Anschlussflug verpasst haben.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, erläuterte: "Wir freuen uns sehr, diese erweiterte Zusammenarbeit mit Condor, einer führenden globalen Ferienfluggesellschaft, bekannt geben zu dürfen. Condor war bereits Kunde von Cirium und hat dabei von unseren historischen Flugdaten profitiert und diese gestärkte Partnerschaft ist ein Beweis sowohl für die Qualität unserer Daten als auch das Engagement des Teams von Cirium. Durch diese erweiterte Beziehung stellen wir Condor die genauesten und zuverlässigsten Branchendaten zur Verfügung und helfen dem Unternehmen somit, seine betriebliche Leistung zu verbessern und vor allem, seinen Passagieren weltweit zeitnahe Erkenntnisse zu liefern."

Als beliebteste deutsche Ferienfluggesellschaft fliegt Condor seine Gäste seit 1956 zu den schönsten Urlaubszielen der Welt. Mit einer Flotte von über 50 Flugzeugen bedient die Fluggesellschaft rund 90 Ziele von Deutschland und der Schweiz. Diese Partnerschaft mit Cirium markiert den jüngsten Schritt in dem kontinuierlichen Engagement von Condor für operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit.

Cirium ist die vertrauenswürdigste Aviation Analytics-Quelle der Welt, die leistungsstarke Daten und modernste Analysen bereitstellt, um ein breites Spektrum von Branchenakteuren zu stärken.

Durch seine Ausstattung von Fluggesellschaften, Flughäfen, Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern und Finanzinstituten bietet das Unternehmen die Klarheit und Intelligenz, die zur Optimierung der Abläufe erforderlich sind, um fundierte Entscheidungen zu treffen und das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

Um mehr über die Produkte von Cirium zu erfahren und darüber, wie diese Ihrem Unternehmen zugute kommen können, besuchen Sie bitte www.cirium.com

Über Condor

Als beliebteste deutsche Ferienfluggesellschaft fliegt Condor seine Gäste seit 1956 zu den schönsten Urlaubszielen der Welt. Condor betreibt eine Flotte von mehr als 50 Flugzeugen, die durch den firmeneigenen Instandhaltungsbetrieb, die Condor Technik GmbH, nach höchsten Sicherheitsstandards an den Standorten in Frankfurt und Düsseldorf gewartet werden. Im Frühjahr 2022 stellte die beliebteste deutsche Ferienfluggesellschaft ihre neue Markenidentität vor. Dies verdeutlicht die Entwicklung von einer Ferienfluggesellschaft zu einer einzigartigen und unverwechselbaren Urlaubsmarke. Das neue Design wurde mit dem ersten A330neo-Flugzeug vorgestellt, das seit Dezember 2022 von Condor betrieben wird. Als deutscher Erstkunde wird Condor nun mit 21 A330neo-Langstreckenflugzeugen fliegen. Dank modernster Technologie und maximaler Effizienz ist das 2-Liter-Flugzeug der neuesten Generation der europäische Spitzenreiter mit 2,1 Litern pro Passagier und Kilometer und maximalem Kundenkomfort. Condor wird ab 2024 außerdem 43 brandneue Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge aus der A32Xneo-Familie erhalten.

Über Cirium

Cirium® ist die vertrauenswürdigste Aviation Analytics-Quelle der Welt, die leistungsstarke Daten und modernste Analysen bereitstellt, um ein breites Spektrum von Branchenakteuren zu stärken. Durch seine Ausstattung von Fluggesellschaften, Flughäfen, Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern und Finanzinstituten bietet das Unternehmen die Klarheit und Intelligenz, die zur Optimierung der Abläufe erforderlich sind, um fundierte Entscheidungen zu treffen und das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

Cirium ist Teil von LexisNexis Risk Solutions, einem RELX-Unternehmen, das informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden bietet. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Um mehr über die Produkte von Cirium zu erfahren und darüber, wie sie Ihrem Unternehmen zugute kommen können, besuchen Sie bitte www.cirium.com und folgen Sie Cirium auf LinkedIn.

