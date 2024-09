Owlet stellt das neue Dream Sock auf der Kind Jugend 2024 vor und teilt mit, dass das Gerät bald für noch mehr Eltern auf der ganzen Welt verfügbar sein wird.

Owlet, Inc. ("Owlet" oder das "Unternehmen") (NYSE:OWLT), der Pionier der intelligenten Säuglingsüberwachung, gab heute auf der Kind Jugend in Köln bekannt, dass das medizinisch zertifizierte Dream Sock bald in noch mehr Ländern erhältlich sein wird, darunter Polen, Griechenland und die Tschechische Republik. Dream Sock ist das medizinisch zertifizierte Babyphon des Unternehmens, das in ganz Europa erhältlich ist und Eltern sichere und genaue Gesundheitsdaten und umsetzbare Alarme liefert, während ihr Baby schläft.

"Dream Sock hat seit seiner weltweiten Markteinführung vor einigen Monaten bereits Tausende von Familien überzeugt, und wir freuen uns darauf, unsere medizinisch geprüfte Technologie noch mehr Eltern zugänglich zu machen", so Kurt Workman, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Owlet. "Wir nehmen diese Woche an der Kind Jugend teil, um uns mit aktuellen und potenziellen Vertriebspartnern zu treffen, unsere neueste Technologie vorzustellen und zu zeigen, welchen Einfluss Owlet auf der ganzen Welt hat."

Dream Sock ist gemäß den EU- und UK-Medizinproduktevorschriften CE- und UKCA-gekennzeichnet und erfüllt strenge behördliche Standards, die seine Sicherheit und Wirksamkeit sowie die Einhaltung aller geltenden Anforderungen gewährleisten. Dieses intelligente, digitale Gerät zur Überwachung der Gesundheit des Kindes wird bequem um den Fuß des Babys gewickelt und ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung, Schlafverhalten und mehr. Die mit dem Gerät verbundene Owlet Dream App (verfügbar für iOS und Android) liefert Live-Gesundheitsdaten direkt an mobile Geräte und die mitgelieferte Basisstation, die den Benutzer sofort benachrichtigt, wenn die Pulsfrequenz des Babys niedrig/hoch oder die Sauerstoffsättigung niedrig ist. Es ist klinisch erwiesen, dass die Dream Sock die Vitalparameter eines Säuglings genau erfasst und anzeigt. Sie ist für gesunde Säuglinge zwischen 0-18 Monaten und 2,5-13,6 kg geeignet. Dream Sock kann auch mit der Owlet Cam 2 gekoppelt werden, so dass Betreuer das Baby von überall aus sehen und hören können, Bewegungsmeldungen erhalten und vieles mehr.

Dream Sock ist ab sofort in Großbritannien und ausgewählten europäischen Märkten erhältlich. Dream Sock wird in den kommenden Wochen in den folgenden Märkten über die lokalisierten Websites von Owlet und die wichtigsten Einzelhändler erhältlich sein: Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Griechenland.

Über Owlet, Inc.

Die digitale Plattform von Owlet zur Überwachung der Gesundheit von Säuglingen verändert die Elternschaft. Das Unternehmen (NYSE:OWLT), eine Small-Cap-Wachstumsaktie im Gesundheitswesen, bietet FDA-zugelassene medizinische und pädiatrische Wearables und eine integrierte HD-Sicht- und Audiokamera an, die Echtzeitdaten und -einblicke für Eltern liefern, die die Gesundheit ihrer Kinder schützen, ihr Wohlbefinden optimieren und für einen ruhigen Schlaf sorgen.

Seit 2012 haben mehr als 2 Millionen Eltern weltweit die Plattform von Owlet genutzt und dazu beigetragen, einen der umfangreichsten Datenbestände über die Gesundheit und den Schlaf von Säuglingen aufzubauen. Außerdem entwickelt das Unternehmen Software- und digitale Datenlösungen, um die bestehende Versorgungslücke zwischen Krankenhaus und Zuhause zu überbrücken und Eltern und Betreuerungspersonen weltweit neue Erkenntnisse zu liefern. Owlet ist der Überzeugung, dass jedes Kind Anspruch auf ein langes, glückliches und gesundes Leben hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.owletcare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (der "Reform Act"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Zertifizierung und Einführung von Dream Sock auf dem europäischen Markt und die Auswirkungen, Wachstumsaussichten und erweiterte Produktangebote und Produktverfügbarkeit auf internationalen Märkten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "schätzen", "können", "glauben", "planen", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "Ziel", "potenziell", "bevorstehend", "Ausblick", "Anleitung", deren Verneinung oder ähnlichen Ausdrücken erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden, gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Für alle diese zukunftsgerichteten Aussagen beansprucht das Unternehmen den Schutz der im Reform Act enthaltenen Safe Harbor-Regelung für zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens können erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele wichtige Faktoren können die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen und dazu führen, dass diese Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem (i) die Verfügbarkeit, die Akzeptanz und der kommerzielle Erfolg von Dream Sock und seiner neuen medizinischen Technologie auf zusätzlichen internationalen Märkten, (ii) der regulatorische Weg für die Produkte des Unternehmens, einschließlich der Einreichung von Anträgen bei, Maßnahmen von und Entscheidungen und Antworten von Regulierungsbehörden wie der FDA und ähnlichen Regulierungsbehörden außerhalb der Vereinigten Staaten, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Zulassung oder Zertifizierung für unsere Produkte zu erhalten und aufrechtzuerhalten, sowie andere behördliche Anforderungen und rechtliche Verfahren; (iii) jegliche Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der Fälle Butala und Cherian, die in den Berichten des Unternehmens an die U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") beschrieben sind; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A an einer nationalen Börse aufrechtzuerhalten, einschließlich der Wiederherstellung der Übereinstimmung mit Abschnitt 802. 01B des NYSE Listed Company Manual (Handbuch für börsennotierte Unternehmen) innerhalb des zugewiesenen Heilungszeitraums, der in den bei der SEC eingereichten Berichten des Unternehmens beschrieben ist; (v) der Wettbewerb des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, profitabel zu wachsen und das Wachstum zu managen; (vi) die Fähigkeit des Unternehmens, künftige Betriebs- und Finanzergebnisse zu verbessern oder zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern; (vii) Risiken im Zusammenhang mit den aktuellen Darlehens- und Schuldverträgen des Unternehmens, einschließlich der Einhaltung von Schuldverpflichtungen, Beschränkungen des Zugangs des Unternehmens zu Kapital, der Auswirkungen der Gesamtverschuldung des Unternehmens und der Fähigkeit des Unternehmens, in Zukunft ausreichende Cashflows zu generieren, um die Schuldendienstverpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen und sein Geschäft zu betreiben; (viii) die Fähigkeit des Unternehmens, strategische Initiativen zu implementieren, Kosten zu senken, Umsätze zu steigern, neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, bestehende Produkte zu innovieren und zu verbessern, Kundenwünsche zu erfüllen und sich an veränderte Verbraucherpräferenzen und Einzelhandelstrends anzupassen; (ix) die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu erwerben, zu verteidigen und zu schützen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anforderungen in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz, Verstöße und Verluste sowie andere Risiken im Zusammenhang mit den digitalen Plattformen und Technologien des Unternehmens; (x) die Fähigkeit des Unternehmens, die Beziehungen zu Kunden, Herstellern und Lieferanten aufrechtzuerhalten und das Management und die wichtigsten Mitarbeiter von Owlet an sich zu binden; (xi) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Informationstechnologiesysteme zu aktualisieren und zu warten; (xii) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (xiii) die Auswirkungen und Störungen des Geschäfts, der Finanzlage, des Betriebs, der Lieferkette und der Logistik des Unternehmens aufgrund wirtschaftlicher und anderer Bedingungen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie z. B. Gesundheitsepidemien oder Pandemien, makroökonomische Unsicherheiten, soziale Unruhen, Feindseligkeiten, Naturkatastrophen oder andere katastrophale Ereignisse; (xiv) die Möglichkeit, dass das Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche, aufsichtsrechtliche, wettbewerbsbezogene oder andere Faktoren, wie z.B. Änderungen der Konsumausgaben und Verbraucherpräferenzen, negativ beeinflusst wird; und (xv) andere Risiken und Ungewissheiten, die in anderen Mitteilungen, öffentlichen Erklärungen und bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr, in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in allen aktuellen oder regelmäßigen Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, aufgeführt sind. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder einer im Namen des Unternehmens handelnden Person zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben enthaltenen oder erwähnten Vorsichtshinweise eingeschränkt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in einem sich entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit können neue Risikofaktoren und Ungewissheiten auftreten, und Faktoren, die das Unternehmen derzeit als unwesentlich betrachtet, können wesentlich werden, und das Unternehmen kann solche Ereignisse oder deren Auswirkungen auf das Unternehmen nicht vorhersagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, obwohl das Unternehmen dies von Zeit zu Zeit tun kann. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Prognosen über zukünftige Leistungen, die von Dritten gemacht werden.

