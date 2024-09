Bricht der Ethereum-Kurs jetzt endgültig aus dieser Range aus?

Ethereum macht es seinen Anlegern derzeit nicht leicht. Es stimmt zwar, dass auch der Bitcoin und viele andere große Altcoins seitwärts laufen und ebenfalls einen recht langweiligen Handel präsentieren. Aber in Ethereum scheint die ganze Situation einfach noch ein wenig verzwickter zu sein.

Dabei hatten viele Marktteilnehmer so große Hoffnungen in die zweitgrößte Kryptowährung gesetzt. Doch diese Hoffnungen wurden schon lange zerschlagen. Und der Kurs von Ethereum? Der zeigt nichts, was Grund zur Beruhigung gibt, sondern eher noch Anlass zur Sorge.

(Der Chart von Ethereum zeigt derzeit nicht viel, was einen beruhigt. Zudem notiert der Kurs unter dem EMA 200, hier in Blau dargestellt - Quelle: Tradingview.com)

Ethereum stößt an die Trendlinie eines Dreiecks - Aber an die falsche!

Derzeit zeigt der Ethereum-Chart ein großes Dreieck. Dreiecke gehören eigentlich eher zu den Trendfortsetzungsformationen, wenn ihre Unterseite jedoch durchbrochen wurde, ist die Formation nicht mehr gültig. Und bedauerlicherweise notiert der Ethereum-Kurs genau am unteren Ende dieses Dreiecks. Damit folgt $ETH dem $BTC, denn auch dieser ist vor einigen Tagen auf seiner Unterseite aus dem Dreieck gebrochen. Als wäre das noch nicht genug, spricht auch ein besonderer Indikator für einen weiteren Abverkauf von Ethereum.

(Ethereum stößt derzeit an die Unterseite eines Dreiecks im Chart - Quelle: Tradingview.com)

Ethereum-Investoren haben große Angst

Obwohl der Chart von Ethereum eher schlechter aussieht als der des Bitcoins, haben die Ethereum-Anleger offenbar trotzdem noch größere Angst in der größten Kryptowährung. Dennoch ist das Sentiment auch für Ethereum sehr negativ. Der Ethereum Fear & Greed Index steht aktuell bei 30 Punkten, was deutliche Angst der Anleger signalisiert.

Ethereum Fear and Greed Index is 30 ~ Fear

Current price: $2,541 pic.twitter.com/Wg1bfG99cp - Ethereum Fear and Greed Index (@EthereumFear) September 2, 2024

Allerdings ist Angst oft gut. Denn in vielen Fällen beginnt der Markt genau dann zu drehen, wenn die Angst an ihrem höchsten Punkt liegt. Das könnte in Ethereum zwar noch einige Tage dauern, allerdings stehen die Zeichen dadurch mittelfristig auf Erholung.

Der September könnte saisonal gesehen für Ethereum etwas schwierig werden, aber es ist dennoch wahrscheinlich, dass wir anschließend eine starke Rallye bis zum Jahresende sehen. Da könnten den Ethereum-Investoren wieder hohe Gewinne winken.

