Kann Crypto All-Stars durch seine einzigartige Staking-Plattform bald x25 erreichen?

Der Bitcoin, oder besser gesagt allgemein der gesamte Kryptomarkt, scheint derzeit einfach keinen Weg aus der Korrektur zu finden. Während sich der Bitcoin seitwärts bewegt und so weder Tradern noch Investoren eine Möglichkeit gibt, Gewinne zu erzielen, suchen viele Anleger bereits nach aussichtsreichen Alternativen.

Doch auch diese sind derzeit schwer zu finden. Denn die meisten Altcoins und Meme-Coins laufen nicht wesentlich besser als der Bitcoin selbst. Doch gerade in diesen schwierigen Marktphasen kann es für Anleger besonders profitabel sein, sich nach Meme-Coins umzusehen, die sich erst im ICO befinden. Das gibt Anlegern den Vorteil, dass sie noch vor dem offiziellen Handelsstart äußerst günstig einsteigen können. Und ein Coin, der derzeit besonders hohes Potenzial verspricht, ist Crypto All-Stars ($STARS).

(Der Bitcoin tendiert seit Wochen seitwärts und gibt Anlegern keine Möglichkeit, um Gewinne zu erzielen - Quelle: Tradingview.com)

Crypto All-Stars und das revolutionäre MemeVault-Protokoll

Das revolutionäre MemeVault-Protokoll ist der Dreh- und Angelpunkt um das System von Crypto All-Stars. Mit diesem Protokoll wird das Staking von Kryptowährungen revolutioniert. Denn Anleger können nicht nur $STARS-Token in den Pool geben, sondern sich aus einer breiten Palette von Coins entscheiden, welche sie in den Pool für ein passives Einkommen geben wollen. Darunter fallen alle großen und beliebten Meme-Coins wie etwa $FLOKI, $PEPE, $DOGE, $BRETT, $SHIB und viele weitere.

(Das MemeVault-Ökosystem ermöglicht das Staking mit vielen verschiedenen Meme-Coins - Quelle: cryptoallstars.io)

Natürlich erhalten Anleger für ihr Engagement im Staking-Pool auch eine Rendite. Und zwar eine phänomenal hohe. Denn derzeit beträgt der APY im Staking-Pool 1.521 Prozent p.A.! Man kann ohne Übertreibung sagen, dass das eine sensationelle Rendite ist!

Mit mehr gestakten Token im Pool kann diese zwar noch ein wenig sinken, aber aufgrund ihrer Höhe wird die Rendite wahrscheinlich noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben. Gerade in Zeiten wie diesen, wo der Kryptomarkt sich hauptsächlich seitwärts bewegt, kann das Staking eine profitable Alternative für hohe Renditen bei zugleich überschaubarem Risiko sein.

Wie Anleger jetzt vom ICO des $STARS-Token profitieren können

Ein bereits angeschnittener Punkt ist das Initial Coin Offering des $STARS-Tokens. Dieses sorgt dafür, dass Anleger den Coin günstig kaufen können und gibt ihnen sogar die Möglichkeit, bis zum Börsenstart hohe Buchgewinne einzustreichen. Denn wie in vielen ICOs finden auch in dem von Crypto All-Stars regelmäßig Preiserhöhungen statt.

Und mit jeder Preiserhöhung erhalten Anleger, die vorher eingestiegen sind, einen Buchgewinn. Alle, die erst danach den Mut für einen Einstieg finden, erhalten für dasselbe Geld jedoch weniger Tokens.

Crypto All-Stars und das revolutionäre MemeVault-Protokoll haben ohne Zweifel das Potenzial, den Kryptomarkt für immer zu verändern. Für manche Anleger könnte das die Chancen des Lebens darstellen. Noch nie hat es die Möglichkeit gegeben, die beliebtesten Meme-Coins im selben Pool auf einer Plattform unter einem Dach zu staken. Alle Anleger, die sich diese Chance nicht entgehen lassen wollen, sollten sich aber beeilen. Denn schon in wenigen Stunden steht die erwähnte nächste Preiserhöhung an. Diejenigen, die zuvor eingestiegen sind, könnten so ihren ersten Buchgewinn erzielen.

