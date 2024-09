Großer Investor kauft Bitcoins in Millionenhöhe! - Das sind die Gründe dafür

Nachdem der Bitcoin gestern wieder etwas gestiegen ist, fällt er heute wieder. Ein Muster, das sich schon seit Wochen über den gesamten Kryptomarkt zieht. Mal steigen die Kurse und dann fallen sie direkt darauf wieder. Eine Marktphase, die wohl die wenigsten Privatanleger als angenehm bezeichnen würden.

Ganz im Gegenteil, in diesem Kreis der Marktteilnehmer geht bereits die Angst um. Doch während viele Privatanleger sich fürchten, nutzen einige Wale und institutionelle Investoren die Gelegenheit und kaufen kräftig Bitcoins nach. Das sagt auch einiges über die aktuelle Korrektur und deren wahrscheinlichen Verlauf aus.

(Der Bitcoin bewegt sich schon seit Längerem seitwärts und die Handelsspanne scheint enger zu werden - Quelle: Tradingview.com)

Wal kauft allein heute $BTC im Wert von 19 Mio. US-Dollar!

Während die meisten Anleger noch in ängstlicher Starre verharren, hat ein Wal seine Bitcoin-Bestände ordentlich aufgestockt. So kaufte er allein heute $BTC im Wert von 19 Mio. US-Dollar. Sein gesamtes Bitcoin-Vermögen beziffert sich damit auf 523 Mio. US-Dollar.

Someone just bought $19 million worth of Bitcoin



They now hold $523 million in BTC pic.twitter.com/5nvpgGWc7r - Vivek (@Vivek4real_) September 3, 2024

Der Wal scheint damit ebenso optimistisch für den Bitcoin zu sein wie die Krypto-Legende Michael Saylor, der erst kürzlich erklärt hat, sein Kursziel für den Bitcoin läge Ende 2024 bei 350.000 US-Dollar! Das käme einem gewaltigen Bull Run gleich.

Privatanleger sind so ängstlich wie lange nicht!

Während Wale und institutionelle Anleger bereits wieder kräftig kaufen, ist das Sentiment bei den Privatanlegern deutlich getrübter. Das erkennt man leicht am Bitcoin Fear & Greed Index. Dieser zeigt an, wie viel Angst oder Gier die Anleger verspüren. Und offenbar schlägt das Pendel derzeit in Richtung der Angst aus!

Bitcoin Fear and Greed Index is 26 - Fear

Current price: $58,977 pic.twitter.com/acOd16Dt1O - Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) September 3, 2024

Der Bitcoin Fear & Greed Index zeigt heute einen Wert von 26 Punkten an. Das spricht für massive Angst im Markt! Ab einem Stand von 20 spricht man von einer regelrechten Panik. Ironischerweise ist es aber genau dieser niedrige Wert, an dem oft eine Umkehr des Marktes erzielt wird.

Die niedrigen Werte des Fear & Greed Index in Verbindung mit den hohen Käufen der Krypto-Wale könnten also durchaus bedeuten, dass eine Trendumkehr kurz bevorsteht. Diese könnte den Bitcoin in einen Bull Run bis Ende des Jahres versetzen und in seinem Fahrwasser auch zahlreiche Altcoins und neue Meme-Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) auf neue Höchststände anheben.

Erfahre jetzt mehr über Pepe Unchained.

Pepe Unchained und die Macht seiner eigenen Layer-2

Pepe Unchained ist kein gewöhnlicher Coin! Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Meme-Coins besitzt $PEPU seine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum. Das bedeutet, dass Pepe Unchained in den Genuss einer eigenen und hochmodernen Blockchain kommt. Diese ist deutlich schneller, sicherer und günstiger als die meisten anderen großen Chains, inklusive der Ethereum-Blockchain.

Aufgrund der zahlreichen Chancen und des Potenzials von $PEPU ist es kein Wunder, dass der Coin bereits eine riesige Community aufgebaut hat. Diese umfasst fast 19.000 Follower auf Social-Media-Kanälen wie X (ehemals Twitter) und Telegram. Auch das Vertrauen der Community scheint bereits unglaublich hoch zu sein, denn sie investierten mittlerweile 11,7 Mio. US-Dollar in die Entwicklung von $PEPU.

Das könnte aber erst den Beginn der Rallye darstellen. Auch alle Anleger, die auf ein passives Einkommen abzielen, kommen in Pepe Unchained auf ihre Kosten. Denn der Staking-Pool zahlt derzeit nahezu fantastische Renditen von 172 Prozent p.A. aus. Pepe Unchained hat also alles, was ein Meme-Coin braucht, um sich zu einem vollen Erfolg mit hohen Gewinnen zu entwickeln. Anleger sollten sich fragen, ob sie diese einmalige Chance wirklich verpassen wollen.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

