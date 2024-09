Expansion in den Kryptomarkt und Strategische Allianzen

Coinbase hat sich in den letzten Jahren als ein bedeutender politischer Akteur in den USA etabliert, insbesondere durch gezielte Spenden an Kongresskampagnen. Diese finanzielle Einflussnahme hat dazu beigetragen, die Kryptowährungsthematik fest auf der politischen Agenda zu verankern. Mit über $52 Millionen an politischen Spenden in diesem Jahr stellt Coinbase einen bemerkenswerten Teil der gesamten Unternehmensspenden dar. Dies hat zu einer verstärkten Unterstützung von kryptofreundlichen Gesetzesänderungen geführt. Coinbase verfolgt das Ziel, durch klare regulatorische Rahmenbedingungen die Legitimität der Branche zu stärken und das Risiko durch die SEC zu minimieren.

BitGo hingegen, ein Wettbewerber im Kryptomarkt, hat sich entschieden, durch eine Partnerschaft mit BiT Global seine Präsenz in Asien auszubauen. Diese Zusammenarbeit, obwohl von Kritik begleitet, zielt darauf ab, einzelne Ausfallpunkte zu eliminieren und die transparenten Sicherheitsstandards zu erhöhen. Integriert in diese Strategie ist auch die regionale Diversifikation und der Fokus auf verschiedene Verwahrungsdienste, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

Mit diesen Maßnahmen positionieren sich sowohl Coinbase als auch BitGo strategisch, um von der wachsenden Nachfrage nach Kryptowährungen und entsprechender Infrastruktur zu profitieren, während sie gleichzeitig ihre globale Marktpräsenz ausbauen und regulatorische Herausforderungen bewältigen.

