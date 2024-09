86 der Branchenexperten sagen einen Anstieg von Projektfinanzierungsdeals weltweit voraus

Neue globale Studie im Auftrag von CSC: Nordamerika wird den höchsten Anstieg verzeichnen

Die aktivsten Branchen sind erneuerbare Energien, gefolgt von Infrastruktur, Öl und Gas sowie Immobilien

Innerhalb der Projekte für erneuerbare Energien werden die meisten Deals im Bereich Solar, gefolgt von Wind, Brennstoffzellen und grünem Wasserstoff abgeschlossen

Eine deutliche Mehrheit (86 %) der Branchenexperten glaubt, dass die Bedeutung der Projektfinanzierung zur Umsetzung von großen Infrastrukturprojekten in den kommenden beiden Jahren zunehmen wird. Dies ergibt sich aus einer großangelegten neuen globalen Studie 1 im Auftrag von CSC, dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Unternehmensorganisation und Compliance.

Nordamerika, das neben sonstigen Vorteilen vom Inflation Reduction Act (IRA) profitiert, wird nach Meinung von mehr als einem Drittel (39 %) der Befragten, den stärksten Anstieg verzeichnen.

Auf der Sektorebene werden Energieprojekte wie Wind und Solar die stärkste Nachfrage verursachen, meinen mehr als die Hälfte (55 %) der Befragten. Es folgen Infrastruktur, zum Beispiel Straßen, Brücken und Flughäfen (29 %). Bei den erneuerbaren Energien werden die Anzahl der Deals im Bereich Solar in den kommenden 24 Monaten am meisten zunehmen.

CSC's Projektfinanzierungsbericht 2024 befasst sich mit dem Ausblick für Projektfinanzierungen in Regionen und Sektoren weltweit. Die Erkenntnisse basieren auf den Ansichten von Branchenexperten, die sich in Nordamerika, Europa, dem UK, Lateinamerika und Asien-Pazifik (APAC) in Branchen wie Banken und Finanzierung, Entwicklung und Bau oder Energie mit Projektfinanzierung befassen.

Im Einklang mit diesen Erkenntnissen beobachtet CSC seit Kurzem einen Anstieg von Deals für Projektfinanzierungen.

"Wir erleben in mehreren Märkten erneut Dynamik bei Projektfinanzierungsdeals. Denn die durch die Pandemie bedingten Hindernisse verschwindenund unterstützende gesetzliche Maßnahmen greifen," sagt Bryan Gartenberg, Managing Director bei CSC. "Die Notwendigkeit, in erneuerbare Energien zu investieren und der globale demografische Wandel sowie wachsender Wohlstand steigern die Nachfrage nach Projektfinanzierung. Das bringt neue Chancen und Herausforderungen für die Marktteilnehmer mit sich."

Regionales Wachstum

Voraussichtlich wird die Anzahl der Deals in allen Regionen steigen, aber in Nordamerika ist dieser Aufwärtstrend am stärksten. Das ist teils auf den IRA zurückzuführen, aber Export Credit Agencies (ECAs) gelten auch als wichtige Initiatoren. Sie suchen nach Sponsoren für Projektfinanzierungen und holen institutionelle Investoren ins Boot.

Auf Nordamerika folgen Lateinamerika, Europa dort unterstützt der European Long-Term Investment Funds (ELTIF 2.0) die Projekte und das UK. Hier sehen 29 der Befragten in jeder dieser Regionen Wachstumspotenzial.

Übereinstimmend mit dem Bericht sieht auch CSC gute Bedingungen für Wachstum in Lateinamerika.

"Global hinkt Lateinamerika ein wenig hinterher, wenn es um die Investition in Infrastruktur und den Energiesektor geht. Aber für viele Behörden in dieser Region haben derartige Projekte höchste Priorität und das wird die Wirtschaft und das BSP antreiben," sagt Michael Morcom, Managing Director, Latin America bei CSC. "Länder wie Brasilien haben neue Vorschriften für Infrastruktur-Schuldverschreibungen eingeführt und Vereinbarungen über den Kauf von Energie (Power Purchase Agreements PPAs) können nun in USD abgeschlossen werden, sodass es einfacher wird, ausländisches Kapital anzuziehen. Und auch in weiteren Märkten wie Kolumbien, Argentinien und Peru sehen wir Bewegung, nachdem dort einige Jahre lang zu wenig investiert wurde."

APAC wurde von mehr als einem Viertel der Befragten (26 %) genannt.

"APAC ist zunehmend aktiv in der Projektfinanzierung. Besonders Australien strebt nach Null Emissionen und Japan leiht über seinen großen Banksektor Geld für Projekte in der APAC-Region," sagt Con Kleanthous, Managing Director APAC bei CSC.

Sektorwachstum

Die wichtigsten vier Branchen konzentrieren sich derzeit auf Projekte für erneuerbare Energien (55 der Befragten), gefolgt von Infrastruktur (29 %), Öl und Gas (25 %) sowie Immobilien (24 %).

Innerhalb der erneuerbaren Energien wird Solar nach Meinung der Befragten in den kommenden beiden Jahren die meisten Deals erzeugen. Danach folgen Wind (24 %), Treibstoffzellen (14 %) und grüner Wasserstoff (12 %).

"Wind und Solar liegen vorne, da sie bei Banken anerkannt sind. Aber da sich neue Technologien zunehmend als profitabel erweisen, werden neue Asset-Kategorien wie Wasserstoff voraussichtlich schneller wachsen. Dies erzeugt komplexe Finanzierungsstrukturen, die für diese Art von Projekten geeignet sind," sagt Gartenberg.

"Da diese Strukturen zunehmend komplexer werden, wird es immer wichtiger, dass alle beteiligten Parteien genügend Erfahrung und Kenntnisse mitbringen besonders, wenn ein Projekt mehrere Länder betrifft und regulatorisches Fachwissen notwendig ist," fährt Gartenberg fort. "Wenn man einen vertrauenswürdigen Dienstleister engagiert, der die Märkte vor Ort gut kennt, nachweislich auf Erfolge verweisen und mehrere Rollen übernehmen kann wie zum Beispiel als Sicherungsagent, kontoführende Bank, Verwalter und Interkreditorenvertreter kann das für die Verringerung von Risiken und das reibungslose Abwickeln von Deals entscheidend sein und die Interessen von Stakeholdern werden nachhaltig geschützt."

