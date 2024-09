Andersen Global festigt seine Präsenz in Lateinamerika weiter durch die Aufnahme von Andersen in Kolumbien, dem jüngsten Mitgliedsunternehmen, das die Marke Andersen übernimmt.

Andersen in Kolumbien, zuvor eine Kooperationsfirma unter dem Namen Jiménez, Higuita, Rodríguez Asociados (JHR Corp.) im Jahr 2019, ist eine Steuerkanzlei, die nationale und ausländische Unternehmen, sowohl private als auch öffentliche, in einer breiten Palette von Branchen betreut. Unter der Leitung von Partner Julián Jiménez Mejía bietet das Unternehmen umfassende Lösungen in den Bereichen Buchhaltungsberatung, Lohnbuchhaltung, Steuern, Finanzberatung und Verrechnungspreise.

"Unser Team engagiert sich unermüdlich für unsere Kunden und hält sich an die höchsten professionellen Standards", sagte Julián. "Da die Steuerlandschaft immer komplexer wird, freuen wir uns darauf, die Ressourcen der Mitglieds- und Kooperationsunternehmen von Andersen Global zu nutzen, um maßgeschneiderte, innovative Lösungen zu liefern, die auf den sich entwickelnden Kundenbedarf in Kolumbien und im Ausland zugeschnitten sind."

"Die Integration von Andersen in Kolumbien als Mitgliedsunternehmen stärkt unsere Präsenz in der Region", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die dortige Expertise und das Engagement für den Kundenservice verkörpern unsere Grundwerte als Unternehmen. Dieser nächste strategische Schritt erweitert unsere Kapazitäten in der Region und bekräftigt unser Engagement, unseren Kunden weltweit nahtlose, grenzenlose Lösungen zu bieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, der sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt heute mehr als 17.000 Experten weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 475 Standorten vertreten.

