Im Jahr 2023 verkaufte das Unternehmen mehr als 1,2 Millionen Tickets und erzielt 2024 einen Anstieg der Ticketverkäufe um 33 gegenüber dem Vorjahr

Der erste australische Standort wurde im August eröffnet und erweitert die globale Präsenz des Unternehmens auf vier Kontinente, neun Länder und 50 Standorte

Sandbox VR, die erste Adresse für attraktive ortsgebundene Virtual-Reality-Erlebnisse, gibt wichtige Meilensteine der Wachstumsentwicklung seines Franchise-Programms bekannt. Im zweiten Quartal verbuchte das Unternehmen ein 60-prozentiges Wachstum bei Franchise-Verträgen und plant, in den kommenden vier Jahren 280 neue Franchise-Standorte zu eröffnen. Diese Ankündigung folgt kurz auf die Eröffnung des 50. Stores am 15. August an der australischen Gold Coast. Der erste Standort von Sandbox VR in Australien erweitert die globale Präsenz des Unternehmens auf vier Kontinente und neun Länder.

Seit der Eröffnung des ersten Stores in Hongkong im Jahr 2017 hat Sandbox VR seine globale Präsenz mit prosperierenden Standorten im Unternehmensbesitz und seinem robusten Franchising-Programm zügig verstärkt. Heute werden seine weltweiten Standorten jeden Monat von mehr als 100.000 Spielern genutzt. Im Jahr 2023 überschritt das Unternehmen die Marke von 1,2 Millionen verkauften Tickets und verzeichnete im Jahr 2024 einen Anstieg der Ticketverkäufe um 33 gegenüber dem Vorjahr. Die insgesamt 37 Unternehmensstandorte von Sandbox VR haben mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von mehr als 1,9 Millionen US-Dollar einen Meilenstein erreicht.

Das Franchise-Programm von Sandbox VR wurde 2019 auf internationale Märkte erweitert und im April dieses Jahres in den USA eingeführt. In diesen ersten vier Monaten wurden 33 der verfügbaren US-amerikanischen Franchise-Territorien von Sandbox VR von neuen und bestehenden Franchise-Partnern in Anspruch genommen. Franchising hat maßgeblich zum Erfolg von Sandbox VR als weltweit am schnellsten wachsendes ortsgebundenes VR-Start-up beigetragen. Diese Dynamik in den USA verspricht eine Fortsetzung des starken Wachstums. In den USA besteht noch eine begrenzte Auswahl an erstklassigen Standorten mit Gebietsexklusivität.

"Als ich mit der Entwicklung von Sandbox VR begann, hatte ich das Ziel vor Augen, die Zukunft der Unterhaltung zu gestalten. Ohne mein Team, das mir dabei geholfen hat, die besten immersiven Erlebnisse der Welt mithilfe modernster Virtual-Reality-Technologie zu entwickeln, hätte ich niemals Erfolg gehabt", berichtet Steve Zhao, CEO und Gründer von Sandbox VR. "Heute streben wir eine weltweite Expansion an und wissen, wie sehr es darauf ankommt, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Wir sind begeistert, die Eröffnung des 50. Standorts von Sandbox VR in Zusammenarbeit mit unseren Franchise-Partnern Bao Phung und Keith Le bekanntgeben zu können, und freuen uns darauf, mit leidenschaftlichen Franchise-Partnern aus der ganzen Welt zu kooperieren, um in den nächsten vier Jahren Hunderte weitere Standorte zu eröffnen."

"Bei der Sondierung unserer Franchise-Gelegenheiten haben wir verschiedene Unternehmen mit Fokus auf ortsgebundene Virtual-Reality-Erlebnisse in Betracht gezogen. Letztlich haben wir uns für eine Partnerschaft mit Sandbox VR entschieden, dem Marktführer in dieser Kategorie", so Bao Phung, Inhaber von Sandbox VR Gold Coast. "Die Partnerschaft mit Sandbox VR war die vorteilhafteste und strategischste Entscheidung für unser Unternehmen. Sie bietet uns die Möglichkeit, in Australien die Popularität immersiver Spiele auf der immersivsten Ganzkörper-VR-Plattform der Welt zu steigern, die man nirgendwo sonst spielen kann. Die Gold Coast, die jährlich 13 Millionen Besucher anzieht, ist eine naheliegende Wahl für unseren ersten Standort. Wir freuen uns darauf, Einheimischen und Touristen eine völlig neue Realität zu präsentieren."

Die Franchise-Partner von Sandbox VR in Großbritannien und Irland, die VR Entertainment Group, zeigen die Stärke des Franchise-Programms von Sandbox VR. Seit der Eröffnung ihres ersten Stores in London im Juli 2022 und ihres zweiten in Birmingham ein Jahr später haben sie die Marke von 10 Millionen US-Dollar Umsatz überschritten. Allein in London erzielte die VR Entertainment Group seit Jahresbeginn einen Anstieg der Gästezahlen um 16,8 und erwartet für 2024 einen Umsatz von mehr als 5 Millionen US-Dollar.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Erfolg auf die Stärke unserer Partnerschaft mit Sandbox VR zurückzuführen ist", erklärt Andy Scanlon, Mitbegründer und CEO der VR Entertainment Group. "Ihr erstklassiges VR-, Marken- und Unternehmensteam, kombiniert mit unserem lokalen Know-how und unserer Entschlossenheit, Sandbox VR zur führenden immersiven Unterhaltungsmarke in Großbritannien und Irland aufzubauen, hat eine Partnerschaft begründet, die unseren Gästen wirklich beeindruckende Erlebnisse bietet."

Sandbox VR prägt die Zukunft der Unterhaltung durch die Entwicklung der weltweit immersivsten Erlebnisse, die auf einer proprietären Virtual-Reality-Technologie basieren. Ihr patentiertes Motion-Tracking-System erfasst sämtliche Körperbewegungen des Spielers und kombiniert diese mit hochwertiger Haptik, um den Spielern einen beispiellosen Realismus und ein vollständiges Eintauchen in die Welt zu ermöglichen, was mit Home VR oder anderen ortsgebundenen VR-Plattformen nicht erreichbar ist. Ihr eigener Körper dient den Gästen als Spielsteuerung. Sie müssen nur in die virtuelle Welt eintreten und am Geschehen um sie herum teilnehmen.

Alle Sandbox-VR-Erlebnisse es sind insgesamt acht werden von den unternehmensinternen AAA-Gaming-Studios in Hongkong und Vancouver unter der Leitung von Veteranen der Gaming-Industrie entwickelt und sind speziell für Gruppen als soziale Erlebnisse konzipiert. Teams von bis zu sechs Spielern können sich frei bewegen und gemeinsam virtuelle Welten erkunden. Dabei sind sie aufeinander angewiesen, um erfolgreich zu sein.

Für weitere Informationen und Reservierungen besuchen Sie sandboxvr.com. Um mehr über die Franchise-Möglichkeiten von Sandbox VR zu erfahren, besuchen Sie https://franchise.sandboxvr.com/.

ÜBER SANDBOX VR

Sandbox VR ist die weltweit erste Adresse für hochwertige, ortsbezogene Virtual-Reality-Spiele. Das Unternehmen hat die weltweit immersivste Ganzkörper-VR-Plattform entwickelt und bietet exklusive Spiele, darunter originale Markenerlebnisse wie Squid Game Virtuals, das in Zusammenarbeit mit Netflix entwickelt wurde. Sandbox VR ist heute an 50 Standorten präsent und zieht monatlich mehr als 100.000 Spieler an. Mit prosperierenden firmeneigenen Standorten und einem robusten Franchising-Programm erzielt Sandbox VR ein starkes weltweites Wachstum. Das Unternehmen wurde von Fast Company als eines der Most Innovative Companies 2024 ausgezeichnet und belegt Platz 129 der Inc. 5000-Liste für 2024 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA. Sandbox VR unterhält seinen Hauptsitz in San Francisco, US-Bundesstaat Kalifornien, und Niederlassungen in Hongkong und Vancouver. In seiner jüngsten Finanzierungsrunde nahm das Unternehmen mehr als 37 Millionen US-Dollar von Investoren wie Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners und Craft auf. Zu den Investoren gehören Justin Timberlake, Katy Perry, Kevin Durant und Will Smith.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

