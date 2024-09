COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Umgang mit der AfD:

"Thomas de Maizière fordert, die AfD müsse "kalt, aber normal behandelt werden". Mit ihr regieren solle man aber nicht. Beides ist richtig. Letzteres sollte allerdings nicht mit dem mittlerweile völlig wirkungslosen, weil inhaltsleeren Reflex begründet werden, dass die AfD eine "rechtsextreme Partei" sei - sondern mit den inhaltlichen Differenzen, die es ja zuhauf gibt. Wer dabei Angst hat, mit seiner Haltung die Mehrheit der Wähler nicht überzeugen zu können, sollte entweder seine Argumentation oder seine Position überdenken. Wenn sie in Deutschland mitregieren will, muss sich allerdings auch die AfD bewegen - sie muss normaler werden, weniger radikal. Diese Erkenntnis haben andere Rechtsparteien in Europa längst gemacht. Bei der AfD ist so eine Entwicklung nicht ansatzweise zu erkennen."/DP/jha