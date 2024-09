Eine Lösung zur Beschleunigung der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung

Rigaku Corporation, ein Unternehmen der Rigaku Holdings Group und globaler Partner für Röntgenanalyse vom Labor bis zur Fabrik (Hauptsitz: Akishima, Tokio; President und CEO: Jun Kawakami; "Rigaku"), hat eine Technologie namens Elektronendichte-Topographie ("EDT") entwickelt, für die Patente angemeldet wurden. Die neue Technologie verdeutlicht die Struktur und die dynamischen Eigenschaften biologischer Makromoleküle, einschließlich Antikörper, Proteinkomplexe und Viruspartikel, in Lösung.

EDT ermöglicht die direkte Beobachtung von biologischen Makromolekülen in Lösungen und reduziert Artefakte, die durch die Messbedingungen entstehen. Es wird erwartet, dass EDT die F&E-Prozesse für innovative Biopharmazeutika, einschließlich Therapien auf der Basis monoklonaler Antikörper und fortschrittlicher Arzneimittelverabreichungssysteme, verbessern wird.

EDT liefert Informationen über die Gesamtform, die molekularen Eigenschaften und die innere Struktur biologischer Makromoleküle anhand der Verteilung der Elektronen, die die chemischen Eigenschaften eines Moleküls bestimmen. EDT hat auch die direkte Beobachtung der Elektronendichte von biologischen Makromolekülen ohne vorherige Informationen über die Proben ermöglicht.

Bei der Entdeckung von Arzneimitteln muss bereits in einem frühen Stadium der Entwicklung festgestellt werden, ob ein Medikament die erwartete Struktur und die gewünschten Eigenschaften aufweist, um die Ressourcen zu optimieren. EDT ist eine Technologie, die diese Anforderung erfüllt und voraussichtlich in der Grundlagenforschung und Entwicklung von Biopharmazeutika wie z. B. Antikörpermedikamenten eingesetzt werden wird.

Das erste Gerät mit EDT-Funktionen wird im 4. Quartal 2024 in Rigakus Life Science Laboratory in Cambridge, Massachusetts, in Betrieb genommen.

Rigaku ist bestrebt, seine Aktivitäten im Bereich der Biowissenschaften auszubauen und seine Präsenz zu verstärken, um in Zusammenarbeit mit seinen Kunden weitere Innovationen voranzutreiben.

Über The Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 widmen sich die Ingenieure der Rigaku Group der Aufgabe, die Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu unterstützen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in über 90 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

