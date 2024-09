GELSENKIRCHEN, Deutschland, Sept. 04, 2024, ein führender Anbieter von innovativen Automatisierungslösungen für das Medikationsmanagement, freut sich, die erfolgreiche Implementierung seines Closed Loop Medication Managementbekannt zu geben. Dieser Meilenstein markiert die erste Installation dieser Art in Deutschland und setzt bundesweit einen neuen Standard für die Arzneimitteltherapiesicherheit in Krankenhäusern.

In Zusammenarbeit mit der KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbHhat das Marienhospital Gelsenkirchenim Rahmen der CLMM-Initiative mit der Einführung des dezentralen Unit-Dose-Systems von Deenovabegonnen. Dieses hochmoderne System, das bis Ende 2024 in allen KERN-Krankenhäusern voll einsatzfähig sein wird, soll einen sicheren und geschlossenen Medikationsmanagementkreislauf schaffen, der die Patientensicherheit deutlich erhöht und das Krankenhauspersonal entlastet.

Darüber hinaus hat der neue Apotheken-Workflow im Marienhospital Gelsenkirchen, der durch das Deenova-System ermöglicht wird, die Zulassung durch den Amtsapothekererhalten. Die Zulassung durch den Amtsapotheker ist eine wichtige Zertifizierung in Deutschland, die von anerkannten Arzneimittelbehörden ausgestellt wird. Sie bestätigt, dass die Abläufe in der Apotheke strenge behördliche Standards für Arzneimittelsicherheit und Effizienz erfüllen und dass alle Prozesse den nationalen Gesundheitsvorschriften entsprechen.

Anette Woermann, Chefapothekerin des MHG, betonte die Bedeutung dieser Entwicklung: "Wir haben in der Apotheke der Marienhospital Gelsenkirchen GmbHals erstes Krankenhaus bundesweit mit der Implementierung eines dezentralen Unit-Dose-Systems der Firma Deenovabegonnen - wir sind das Pilotkrankenhaus in Deutschland. Das neue System, das Teil des Closed Loop Medication Managementausgerollt und bis Ende 2024 vollständig in Betrieb sein. Damit schaffen wir einen geschlossenen und sicheren Medikationskreislauf in den von uns betriebenen Krankenhäusern, der eine erhöhte Patientensicherheit und eine deutliche Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhausalltag verspricht."

Das innovative CLMM-System integriert fortschrittliche Robotik und Software, um die Herstellung von Einzelmedikationen, so genannten Unit Doses, in der Krankenhausapotheke zu automatisieren. Auf den Stationen übernehmen automatisierte Systeme die präzise Verteilung dieser Dosen und berücksichtigen dabei auch kurzfristige Änderungen der Medikation, die von den Ärzten angeordnet werden. Durch das Scannen der Patientenarmbänder und der QR-Codes auf den Unit-Dose-Medikamenten sorgt das System für einen nahtlosen und fehlerfreien Verabreichungsprozess, der die Transparenz und Sicherheit der Medikation deutlich erhöht.

Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer von Deenova, kommentierte die Bedeutung dieses Erfolgs: "Dieser Meilenstein ist ein starkes Zeugnis für das Engagement von Deenova, das Gesundheitswesen durch innovative Lösungen zu verändern. Die erfolgreiche Implementierung unseres CLMM-Systems im Marienhospital Gelsenkirchenmarkiert ein neues Kapitel im Medikationsmanagement in Deutschland. Sie unterstreicht unser Engagement für die Verbesserung der Patientensicherheit und der betrieblichen Effizienz in Krankenhäusern. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen der Deenova-Technologie in zentralen und dezentralen Apotheken-Workflows im ganzen Land. "

Über KERN:

Im Herzen der Metropole Ruhr und weit in das nördliche Ruhrgebiet hinein hat die KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbHihre Wurzeln und ihre Zukunft. Viele ihrer Standorte sind eng mit der Entwicklung von Industrie und Bergbau in der Region verbunden und zeugen von der sozialen Arbeit und karitativen Verantwortung der katholischen Kirchengemeinden in Vergangenheit und Gegenwart. Die KERN GmbH ist ein starkes Netzwerk für Medizin, Pflege und Bildung und ein engagierter Arbeitgeber für rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 40 Standorten in Essen, Gelsenkirchen, Bochum-Wattenscheid, Gladbeck, Bottrop-Kirchhellen, Herten-Westerholt, Dorsten, Marl und Haltern am See.

Über Deenova:

Deenovaist ein führender Anbieter von innovativen und automatisierten Lösungen für das Medikamentenmanagement und die Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Mit einem starken Fokus auf Patientensicherheit, Effizienz und operativer Exzellenz optimieren die Systeme von Deenovaden gesamten Medikationsprozess von der Verschreibung bis zur Verabreichung. Die Vorzeigelösung des Unternehmens, das Closed Loop Medication ManagementEngagement, das Gesundheitswesen durch Technologie voranzubringen, hat das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Partner für mehr als 100 Krankenhäuser in ganz Europa gemacht. Weitere Informationen über Deenova und das CLMM-System finden Sie auf der Website von Deenova.

