DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. September

=== *** 09:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Bankenaufsichtskonferenz von Eba und EZB *** 09:30 DE/Volkswagen AG, Betriebsversammlung am Stammwerk Wolfsburg, 14 Uhr Pk des Betriebsrates *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 52,4 zuvor: 51,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 50,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,7 1. Veröff.: 52,7 zuvor: 49,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 49,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 51,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 50,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 52,5 10:30 DE/BGA-Präsident Jandura, Pk zum Thema: "Exportnation in der Krise? Die Zukunft des deutschen Außenhandels - mit Ergebnissen der neuen Unternehmerbefragung", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-2,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-3,2% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion 1,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2038 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1,0 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin 13:00 DE/Bauministerin Geywitz, Pressestatement zu Baugesetzbuchnovelle, Berlin 14:00 CH/Logitech International SA, HV *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -79,0 Mrd USD zuvor: -73,11 Mrd USD 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Reden bei der Indienststellung des Waffensystems IRIS-T SLM, Todendorf 15:45 DE/Grüne-Bundestagsfraktionvorsitzende Dröge, Haßelman, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock, Statements anläßlich der Klausur des Fraktionsvorstandes sowie des Erweiterten Fraktionsvorstandes, Berlin *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -3,3% gg Vm 16:00 US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) Juli 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch, Berlin *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q *** - PL/Polnische Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** - Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Verband der Automobilindustrie (VDA, Neuzulassungen August, Flensburg, Berlin - DE/Handelsblatt "Banken-Gipfel" (bis 5. September), u.a. 9:10 Uhr Deutsche-Bank-CEO Sewing, 12:15 Uhr Commerzbank-CFO Orlopp ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 04, 2024 00:00 ET (04:00 GMT)

