Shahin bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Unternehmen mit, um die Skalierbarkeit von NetApp sowohl im Bereich der Business- Technologie als auch bei betrieblichen Initiativen voranzutreiben.

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das ursprüngliche Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute die Ernennung von Gus Shahin zum Executive Vice President of Business Technology and Operations des Unternehmens bekannt. Shahin berichtet an den CEO George Kurian und wird wichtige Geschäftsabläufe leiten, die eine solide Grundlage für die Beschleunigung des Wachstums und die Förderung der funktionsübergreifenden Ausführung in den vier Hauptsäulen des Unternehmens bilden Informationstechnologie, Betrieb, globale Sicherheit und Enterprise Process Excellence.

Shahin kommt von Flex zu NetApp, wo er während seiner 25-jährigen Tätigkeit für das Unternehmen verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter Vice President of Global Supply Chain Solutions und Chief Information Officer und President of Business Process für das Global Business Services Team.

"Ich freue mich sehr, Gus in der neu geschaffenen Position des Executive Vice President of Business Technology and Operations bei NetApp willkommen zu heißen", sagte George Kurian, CEO von NetApp. "Gus' ausgeprägte Mischung aus Führungserfahrung an der Schnittstelle von Technologie und Betrieb qualifiziert ihn in einzigartiger Weise, die Skalierung unserer digitalen Transformationsbemühungen anzuführen, unsere Prozesse neu zu gestalten und zu vereinfachen, während wir neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung unser Geschäft weiter verbessern und unser Wachstumspotenzial voll ausschöpfen werden."

Shahin hat einen Bachelor of Science in Mechanical Engineering von der University of Southwestern Louisiana und einen Master of Science in Mechanical Engineering von der University of Western Ontario. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von IT-Strategien für Unternehmen, in der Leitung von Initiativen zur digitalen Transformation und in der Verbesserung von globalen Geschäftsabläufen. Im Laufe seiner Karriere hatte Shahin verschiedene Führungspositionen inne und war unter anderem für die Entwicklung und den Einsatz von Innovationslösungen, den IT-Support für Kunden und Segmente sowie die globale Implementierung von IT-Kernsystemen für die Lieferkette verantwortlich.

"Es ist ein Privileg, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Technologiebranche zu NetApp zu stoßen, insbesondere angesichts der rasanten Fortschritte bei KI und digitalen Technologien", sagt Gus Shahin, Executive Vice President of Business Technology and Operations bei NetApp. "Mein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, das Unternehmen sowohl auf kurzfristiges als auch auf zukünftiges Wachstum vorzubereiten, indem ich kritische Bereiche manage und umgestalte und eine solide Grundlage für nachhaltigen Fortschritt schaffe. Ich freue mich darauf, den Wandel und die Innovation voranzutreiben, um NetApp weiter als das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur zu positionieren."

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus sorgen unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität für einen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe von NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

