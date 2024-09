© Foto: Robert Jaeger/APA FILE/dpa



Die Aktie des österreichischen Energiekonzerns OMV hat den Sektor in den letzten drei Jahren deutlich underperformt. Damit könnte jetzt Schluss sein, glauben die Analysten der UBS und stufen die Dividendenperle hoch.Für Anleger war die OMV-Aktie in den vergangenen Jahren eine echte Depotbremse. Während die Aktien der europäischen Konkurrenz von Total Energies und Shell in den vergangenen 5 Jahren mehr als 30 Prozent zulegten. verloren die Aktien der Österreicher rund 12 Prozent. Laut UBS-Analyst Joshua Stone könnte die Flaute bald vorüber sein. Er stuft die Aktie in einer neuen Analyse von Neutral auf Kaufen hoch und erhöht sein Kursziel auf 45 Euro, ein Plus von 25 Prozent zum aktuellen …