Die neue Kupfertinte ersetzt die stromlose Kupferbeschichtung und andere branchenübliche Fertigungsprozesse durch eine signifikant schnellere Produktionsgeschwindigkeit, niedrigere Betriebskosten und höhere Nachhaltigkeitsniveaus

Electroninks, der führende Anbieter von Metal Organic Decomposition (MOD)-Tinten für die additive Fertigung und das moderne Halbleiter-Packaging, gab heute die Markteinführung seiner fortschrittlichen leitfähigen Kupfertintenlinie bekannt. Die neue Kupfertinte erweitert das weltweit führende Portfolio von Electroninks an Metallkomplex-Tinten und bietet den Kunden mehr Flexibilität bei der Herstellung sowie niedrigere Gesamtbetriebskosten. Electroninks wird die neue Kupfertintenlinie am Stand Q5152 in Halle 2 der SEMICON Taiwan vom 4. bis 6. September 2024 vorstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240903013380/de/

Example of Copper MOD ink, and film of thin copper MOD seed layer (~100nm) spin-coated on wafer (Photo: Business Wire))

Eine stark nachgefragte Anwendung für die neue Kupfertinte ist das Seed-Layer-Printing für die Fine-Line-Metallisierung und die RDL-Formation in Kombination mit dem unternehmenseigenen iSAP-Prozess. Für diese Anwendung ersetzt die Kupfertinte von Electroninks die branchenübliche stromlose Kupferbeschichtung (e-less) und physikalische Gasphasenabscheidung (PVD)-Tie-Layers, während sie gleichzeitig den Produktionsdurchsatz erheblich steigert und den ESG-Fußabdruck stark reduziert. Im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren (PVD und e-less) beansprucht das tintenbasierte additive Drucken nur einen Bruchteil des Wassers und der Energie, des Fußabdrucks der Fabrik und der Investitionskosten und bietet so den Kunden die niedrigsten Gesamtbetriebskosten und den höchsten ROI auf dem Markt.

Die Kupfertinten werden durch Sprühbeschichtung, Siebdruck, Tintenstrahldruck, Spin-on und andere herkömmliche Druckverfahren aufgebracht. Über die Seed-Layer-Anwendung hinaus arbeitet Electroninks mit Kunden an einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Advanced Packaging, für verschiedene Märkte. "Diese Kupfertinten ergänzen das starke und vielfältige MOD-Tinten-Produktportfolio von Electroninks und bieten den Kunden erstklassiges ESG und Kosteneinsparungen", so Brett Walker, CEO und Mitbegründer von Electroninks.

"Die seit einigen Jahren von Electroninks auf dem Markt angebotenen MOD-Tinten bieten einzigartige Eigenschaften, die sich hervorragend für die heutigen Halbleiter-Wafer und modulbasierten Gehäuse eignen, die ein leistungsstarkes Wärme- und Energiemanagement erfordern", erklärte Jim Haley, Vice President of Marketing, IMAPS Executive Council. "Die Einführung eines kupferbasierten MOD-Produkts wird von den Märkten und Kunden in der Regel positiv aufgenommen, da Kupfer für viele Anwendungsfälle ein Standard im Elektronikdesign ist. Während Silber-, Gold- und andere MOD-Tinten diesen Markt weiterhin versorgen werden, begrüßen wir MOD-Kupfertinten, um wichtige Anforderungen im Bereich des Advanced Packaging zu erfüllen."

Electroninks bietet eine Reihe von Kupfertinten an, um der Nachfrage der Kunden nach Haftung auf verschiedenen Substraten, einschließlich Glas, Silizium und EMV, gerecht zu werden. Diese Tinten sind mit verschiedenen Drucktechniken kompatibel und können bei niedrigen Temperaturen in kurzer Zeit ausgehärtet werden bis zu 140 °C in 5 Minuten unter Stickstoff- oder Umgebungsbedingungen.

Führungskräfte und das internationale Verkaufsteam von Electroninks werden auf der SEMICON Taiwan https://www.semicontaiwan.org/en/node/7046 die neuen Kupfertinten des Unternehmens vorstellen. Weitere Informationen zu den Produkten und Lösungen von Electroninks finden Sie auf der Website des Unternehmens www.Electroninks.com.

ÜberElectroninks

Electroninks Incorporated ist weltweit führend in der Kommerzialisierung von fortschrittlichen Materialien für die Elektronik und das Halbleiter-Packaging. Wir haben eine vollständige Palette an firmeneigenen Lösungen für leitfähige Metallkomplex-Tinten und ergänzende Materialsets entwickelt, wodurch die Markteinführungszeit sowohl für neue Innovationen als auch für bahnbrechende Fertigungslösungen verkürzt wird.

Die Metallkomplex-Tinten von Electroninks einschließlich Silber, Gold, Platin, Nickel und Kupfer bieten höhere Leitfähigkeit, Flexibilität bei der Herstellung und Kosteneffizienz. Die leitfähigen Tinten des Unternehmens bieten zuverlässige Lösungen für Anwendungen bei der Herstellung von Leiterplatten (PCB), Halbleiter-Packaging, Unterhaltungselektronik, Wearables, medizinischen Geräten und mehr. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit den besten Anlagen- und Integrationspartnern zusammen, um unseren Kunden eine umfassende Tinten- und Prozesslösung zu bieten und letztendlich die Kosten und Komplexität in der Fertigung zu reduzieren.

Weitere Informationen: www.Electroninks.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240903013380/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Nicolia Wiles

PRIME|PR

Büro: 512.477.7373

Mobilfunk: 512.698.7373

nwiles@prime-techpr.com

Contact@Electroninks.com

512-766-7555