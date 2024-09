Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Golding sammelt im First Closing bereits mehr als 210 Millionen Euro für den dritten Infrastruktur-Co-Investment-Fonds ein



Golding sammelt im First Closing bereits mehr als 210 Millionen Euro für den dritten Infrastruktur-Co-Investment-Fonds ein München, 4. September 2024 - Golding Capital Partners erhält für seinen Fonds "Golding Infrastructure Co-Investment 2023" im First Closing Kapitalzusagen in Höhe von 212 Millionen Euro und erreicht damit mehr als ein Drittel des Zielvolumens. Gezeichnet haben die dritte Fondsgeneration der erfolgreichen Anlagestrategie Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Kirchen und Sparkassen. Mehr als 20 Prozent des eingesammelten Kapitals kommen dabei von Neu-Investoren, was die Attraktivität der unveränderten Investment-Strategie unterstreicht, die Goldings Investmentteam bereits in zwei Vorgängerfonds erfolgreich umgesetzt hat. 30 Prozent des Kapitals sind bereits abgerufen worden, nachdem die ersten der etwa 15 angestrebten Co-Investments getätigt wurden. Gemäß der Fondsstrategie wird das Portfolio breit über verschiedene Sektoren, Regionen, Strategiesegmente und Fondsmanager diversifiziert sein und ausschließlich Assets umfassen, bei denen etablierte Fondsmanager eine aktive Wertschöpfungsstrategie umsetzen. Das Portfolio zeichnet sich durch einen starken Investmentfokus auf Marktsegmente mit direktem Bezug zu langfristigen Megatrends aus. Dazu gehören Elektromobilität, erneuerbare Energien, nachhaltige Verkehrs- und Logistikkonzepte und die Kreislaufwirtschaft. "Wir sind unter anderem in einen deutschen Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität und einen Dienstleister für umweltschonende Abfallwirtschaft aus den Vereinigten Staaten investiert", so Dr. Thilo Tecklenburg, Partner & Co-Head of Infrastructure bei Golding. "Damit ist der ‚Golding Infrastructure Co-Investment 2023' auf Kurs, attraktive Nettorenditen zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Einfluss im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele und der ESG-Kriterien zu erzeugen." "Auf Grundlage der langjährigen Direktinvestment-Expertise liegt Goldings eingespieltes Infrastrukturteam im Plan, ein multidimensional diversifiziertes Portfolio aus attraktiven Infrastruktur-Assets zu entwickeln und die angestrebte Netto-Ziel-Rendite von zehn bis elf Prozent pro Jahr zu erzielen", sagt Bernd Schumacher, Managing Director & Co-Head of Infrastructure bei Golding. Golding ist als erfahrener Infrastruktur-Investor ein geschätzter Partner für potenzielle Co-Investments. Investoren profitieren entsprechend von einem außerordentlich starken Dealflow. "Mit mehr als einer Milliarde Euro, die wir bereits in Co-Investments angelegt haben, blicken wir auf einen ausgezeichneten Track-Record zurück", so Dr. Matthias Reicherter, Managing Partner & Chief Investment Officer bei Golding. "Aufgrund unseres starken Netzwerks an etablierten Zielfondspartnern und des vielversprechenden Portfolioaufbaus sind wir zuversichtlich, dass wir in dritter Fondsgeneration weiterhin auf Erfolgskurs bleiben. Denn der Bedarf an großvolumigen Infrastruktur-Investitionen bleibt langfristig hoch." Der "Golding Infrastructure Co-Investment 2023" mit einem Zielvolumen von 600 Millionen Euro gilt als Anlageprodukt gemäß Artikel 8 nach den Vorgaben der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wie bei den Vorgängerfonds liegt der Fokus auf Core-Plus- und Value-Add-Investitionen mit starkem Risikoschutz, die überwiegend in Europa und Nordamerika getätigt werden.





Über Golding Capital Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 200 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 14,5 Milliarden Euro. Zu den rund 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).





Disclaimer Eine Investition in den Fonds ist professionellen Kunden im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie vorbehalten und stellt eine unternehmerische Beteiligung dar, die neben Chancen auf Erträge auch Risiken bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals beinhaltet. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen Information gegenüber Anlegern getroffen werden. Wir weisen darauf hin, dass die Darstellungen weder eine Anlageberatung oder eine Beratung anderer Art noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition in den Fonds darstellen und auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen. Wir weisen weiter darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen und Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Wir können nicht garantieren, dass die prognostischen Angaben auch tatsächlich eintreten. Niemand soll aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen Informationen handeln, ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation und ohne geeigneten fachlichen Rat von sachkundigen Dritten einzuholen.



