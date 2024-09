Aktuelle Kursentwicklung und Neue Regelungen

Costco's Aktienkurs schloss die jüngste Handelssitzung bei $878,57, was einem Rückgang von 1,55% im Vergleich zum vorherigen Handelstag entspricht. Trotz dieses Rückgangs übertraf die Aktie den S&P 500, der 2,12% verlor. Über den letzten Monat hinweg konnte Costco mit 11,29% Kursgewinn den Einzelhandelssektor mit 6,81% und den S&P 500 mit 5,78% übertreffen. Analysten beobachten gespannt die Aktienperformance vor dem anstehenden Ergebnisbericht am 26. September 2024, in dem eine Steigerung des Gewinns pro Aktie (EPS) auf $5,02 erwartet wird. Costco hat kürzlich die Mitgliedschaftsgebühren um $5 auf $65 pro Jahr erhöht, was vor allem den Plänen "Gold Star", "Business" und "Business Add-On" zugutekommt. Auch die "Executive Membership" stieg um $10 auf $130 jährlich. Neue Regelungen wurden [...]

