Grenoble, France (ots/PRNewswire) -Herr Ducrot bringt starke Kundenbeziehungen und Erfahrung in der Geschäftsentwicklung in einer für die Halbleiterindustrie spannenden Zeit mitApplied Materials, Inc. gab heute bekannt, dass Florent Ducrot, Vizepräsident und Generaldirektor, die Leitung der europäischen Aktivitäten übernehmen wird. Herr Ducrot verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Halbleiterindustrie, die sich auf Marketing, Service und Geschäftsentwicklung erstreckt. Während seiner 21 Jahre bei Applied Materials hat er Initiativen geleitet, die zu einem erheblichen Wachstum des Dienstleistungsgeschäfts des Unternehmens beigetragen haben.Herr Ducrot tritt die Nachfolge von James Robson an, der nach mehr als 35 Jahren bei Applied in den Ruhestand geht."Florent verfügt über eine lange, anerkannte Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden in Europa und weltweit, und wir freuen uns, dass er die Leitung der Region Europa übernehmen wird", sagte Ryan Gibson, Vizepräsident und regionaler Generaldirektor Nord Amerika und Europa, Applied Materials. "Florents starke Führungsqualitäten im Bereich der Geschäftsentwicklung und seine profunde Erfahrung in der Halbleiterindustrie werden Applied zugutekommen, wenn das Unternehmen seine Aktivitäten skaliert, um das zukünftige Wachstum in der Region zu unterstützen.""Ich bin begeistert, das europäische Team zu leiten, da wir die Auswirkungen der unglaublichen Veränderungen in der Technologie sehen, insbesondere das Internet der Dinge, KI, Elektrofahrzeuge und saubere Energie, die die Nachfrage nach mehr Chips und weiteren Innovationen antreiben", sagte Florent Ducrot. "Es ist spannend, Teil dieser großen Fortschritte in der Halbleitertechnologie zu sein, die Chips mit höherer Leistung und besserer Energieeffizienz ermöglichen werden."In seiner vorherigen Position bei Applied war Herr Ducrot Vizepräsident für Geschäftsentwicklung, Applied Global Services, wo er maßgeblich am starken Wachstum des Geschäftsbereichs beteiligt war, indem er innovative Dienstleistungen entwickelte, definierte und unterstützte, um Kunden dabei zu helfen, die Einführung neuer Technologien in die Großserienproduktion zu beschleunigen, den Ertrag zu verbessern und die Kosten zu optimieren.Während seiner Zeit bei Applied hatte Herr Ducrot außerdem Führungspositionen im Dienstleistungsmarketing für 200-mm-Anlagen und im regionalen Vertrieb für Dienstleistungen in Europa inne und war als Country President für Applied Materials in Frankreich tätig.Herr Ducrot verfügt über einen Abschluss in Technik und Vertrieb der Universität Orleans.Über Applied MaterialsApplied Materials, Inc. (Nasdaq: AMAT) ist der führende Anbieter von Lösungen für die Werkstofftechnik, mit denen praktisch jeder neue Chip und jedes moderne Display der Welt hergestellt wird. Unser Know-how in der Modifizierung von Materialien auf atomarer Ebene und im industriellen Maßstab ermöglicht es unseren Kunden, Möglichkeiten in die Realität umzusetzen. Die Innovationen von Applied Materials machen eine bessere Zukunft möglich. Erfahren Sie mehr unter www.appliedmaterials.com.