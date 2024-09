Königs Wusterhausen (ots) -"Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Es hat die Kraft zu inspirieren. Es hat die Kraft, Menschen auf eine Weise zu vereinen, wie es kaum etwas anderes tut." Nelson MandelaMit einem einzigartigen Sponsoring Konzept möchte Brillendiscounter brillen.de Vereine im gesamten Bundesgebiet mit Trikots versorgen, um ein echtes Mannschaftsgefühl und wahren Teamgeist zu schaffen. Zusätzlich erhält jedes Teammitglied Gutscheinkarten mit einem individuellen Vereinscode, der 10 % Rabatt auf alle brillen.de Produkte gewährt.Das Besondere an dem Deal: Bei jedem Einkauf mit dem individuellen Vereinscode gehen direkt 10 % des Netto-Umsatzes als Rückvergütung auf das jeweilige Vereinskonto. Um diese "Kick-Back"-Einnahmen zu maximieren, erhält jeder Verein außerdem noch kostenlose Werbemittel mit dem jeweiligen Vereinscode.Sollte ein Verein bereits eigene Trikots besitzen, kann auch nur ein individueller Vereinscode angefordert werden, um die finanzielle Unterstützung durch das brillen.de "Kick-Back" Programm zu erhalten.Durch einen speziellen Vereinszugang in die brillen.de Vereinswelt können die Teams zudem Sportbekleidung in der passenden Vereinsfarbe zu sehr günstigen Preisen erwerben.Interessierte Vereine können sich unter https://www.brillen.de/sponsoring/verein/ informieren und anmelden.Über brillen.de:Der Brillendiscounter brillen.de ist als Marke der SuperVista AG bekannt für die Produktion und den Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Seit 2012 vertrauen über 3 Mio. Kunden auf die Produkte des Unternehmens mit Sitz in Königs Wusterhausen.Pressekontakt:SuperVista AGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitJulia AbachE-Mail: j.abach@supervista.deOriginal-Content von: SuperVista AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121149/5857163