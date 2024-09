Gesamtsieger: "To Dear Me" von Gisele Tong, zweiter Platz: "One Way" von Egor Kharlamov und dritter Preis: "Jinx" von Mansha Totla

Unter dem Motto "Synthetic Stories, Human Hearts" hat eine internationale Jury die Arbeiten der Finalisten ausgewählt und im Rahmen einer von Reply und Mastercard organisierten Veranstaltung in Venedig präsentiert.

Reply, eine internationale Gruppe, die auf die Schaffung neuer Geschäftsmodelle durch KI und digitale Medien spezialisiert ist, gibt die Gewinner der ersten Ausgabe des Reply AI Film Festivals bekannt ein Wettbewerb für kreative Kurzfilme mit Künstlicher Intelligenz (KI). Die Preisverleihung fand in Zusammenarbeit mit Mastercard in der "Priceless Lounge" im Hotel Excelsior in Venedig statt.

Reply präsentiert das erste Reply AI Film Festival, einen internationalen Wettbewerb, bei dem Künstliche Intelligenz (KI) als innovatives Element in der Welt des kreativen Geschichtenerzählens genutzt wird. Zudem erlaubt KI die verstärkte Integration junger Menschen in die Video- und Filmproduktion. (Photo: Business Wire)

Der Preis für den besten Kurzfilm ging an "To Dear Me" von Gisele Tong. Der Film erzählt die Erinnerungen einer jungen Frau an die Scheidung ihrer Eltern und die einsame Trauer ihrer Mutter, die sie ihr Leben lang verfolgt. Sie findet den Mut zu lieben, verliert sich aber allmählich in den wiederholten Verletzungen und dem Misstrauen und glaubt, den Mut zur Liebe verloren zu haben. Am Ende erkennt sie, dass nur sie selbst sie retten kann.

Der zweite Platz wurde an "One Way" von Egor Kharlamov vergeben: Eine Geschichte darüber, wie das Leben eine zweite Chance bieten kann, auch wenn man scheinbar nichts mehr zu verlieren hat. Am Ende stellt der Film die Frage nach dem Preis dieser zweiten Chance.

Den dritten Platz belegt "Jinx" von Mansha Totla, die die Geschichte der Weltkriegsveteranin Jinx Akerkar erzählt und zeigt, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Die Erzählung ist eine herzliche Widmung an Jinx, an die Menschen, die im Krieg ihr Leben verloren haben, und an alle, die noch heute unter den Folgen des Krieges leiden.

Die drei Gewinnerfilme zum Thema "Synthetic Stories, Human Hearts" wurden von einer internationalen Jury, bestehend aus Adam Kulick, Caleb Shelby Ward, Denise Negri, Filippo Rizzante, Flavio Natalia, Julien Vallée Eve Duhamel, Monica Riccioni, Paul Trillo und Rob Minkoff, aus den zwölf Finalisten ausgewählt.

Die Juroren sichteten mehr als 1.000 Kurzfilme, die aus über 59 Ländern eingereicht wurden darunter die USA, Großbritannien, Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Brasilien, China, Indien sowie Korea. KI-Künstler, Regisseure, Produzenten, Animatoren, VFX-Künstler, aber auch Amateure gehörten zu den Talenten, die an dem Wettbewerb teilnahmen. Die beliebtesten Kategorien waren Spielfilm und Experimentalfilm, die von 38 Prozent bzw. 36 Prozent der Teilnehmer gewählt wurden gefolgt von Dokumentarfilm (14 %) und Pilotfilm (12 %).

Gewinnerin Gisele Tong erläutert: "'To Dear Me' ist inspiriert von Yan Xiaoxuans animiertem Kurzfilm ‚Liebestraum' und ist eine Botschaft an Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt. Die Geschichte fasst die Erfahrungen vieler Mädchen und Frauen aus ihrem Umfeld ihrer Mütter, Freundinnen und Mitschülerinnen zusammen. Viele dieser Frauen tragen die Narben ihrer Erziehung in sich. Ihnen fehlt die Liebe, sie sehnen sich danach, und wissen nicht, wie sie lieben sollen. Sie schwanken zwischen Liebe und Hass und klammern sich an jeden, der sie liebt. Dabei investieren sie alle Gefühle in diese Person, bis sie verletzt sind und Angst haben, ihr Herz wieder zu öffnen. Manchmal verlieren sie sich in Illusionen und zweifeln, ob sie jemals die wahre Liebe finden werden oder ob sie sie überhaupt richtig ausdrücken können. Mit diesem Film möchte ich den Frauen vermitteln, dass wir uns selbst lieben müssen, auch wenn wir die Liebe verlieren. Ich möchte sie ermutigen, auf ihr eigenes Leben zurückzublicken auf das Gute und das Schlechte denn diese wertvollen Erfahrungen haben uns zu einem einzigartigen Individuum gemacht. Die Vergangenheit retten, die Gegenwart stärken. An alle Frauen: Es war nicht leicht, zu wachsen. Vergesst nicht, euch selbst zu lieben und euch gegenseitig zu umarmen."

Der Zweitplatzierte Egor Kharlamov ergänzt: "Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, Teil des Festivals zu sein. Die Technologie schreitet unaufhörlich voran: Dass es heute so viele Möglichkeiten gibt, KI als Werkzeug für die Erstellung von Filmen und Animationen einzusetzen, ist ein unglaublicher Durchbruch. Es ist großartig, dass jetzt jeder eine Geschichte in einem Film erzählen kann. Jede Technologie ist ein kraftvolles Tool in den Händen der Menschen, das zum Vorteil genutzt werden kann. Ich bin dem Festival dankbar, dass es neue Chancen aufzeigt."

"Das Reply AI Film Festival war eine unglaubliche Erfahrung und ich bin glücklich, dass mein Film 'JINX' zu den Finalisten zählt. Das Festivalteam war sehr wertschätzend und hat mich dabei motiviert, weiter an mich zu glauben. In den letzten drei Jahren war ich wie blockiert, weil ich die Lücken in meinem Film nicht mit willkürlichem Archivmaterial über den Krieg füllen wollte. Die Verwendung von KI, um Filmmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg zu erstellen, das meiner Geschichte entspricht, war daher das wichtigste Element meines Films. Ich bin fest davon überzeugt, dass KI die Filmindustrie in Zukunft verändern wird. Man darf gespannt sein, wie sich die Fähigkeiten von KI mit unserer Vision und künstlerischen Intuition verbinden", kommentiert die Drittplatzierte Mansha Totla

Filippo Rizzante, CTO von Reply fasstzusammen: "Die Preisträger des Reply AI Film Festivals zeigen, wie KI neue Geschichten, innovative und visuell fesselnde Inhalte schaffen kann. Gleichzeitig bleibt das wesentliche Element die Vision, das Herz und die Seele eines Films erhalten. Das Reply AI Film Festival trägt dazu bei, Innovation mit Kreativität zu verbinden, jungen Talenten die Gelegenheit zu geben, neue Technologien zu testen, Neues zu lernen und nachhaltige, eindrückliche Szenen zu gestalten."

"Wir freuen uns, Gastgeber des Reply AI Filmfestivals in Venedig zu sein, einem Wettbewerb, der junge Filmtalente fördert und ihnen eine hervorragende Gelegenheit zur Interaktion bietet", betont Luca Fiumarella, Head of Marketing Italy bei Mastercard. "Wir fördern Initiativen, die Technologie mit Leidenschaft verbinden und die Welt des Films näher bringen. Unser Ziel ist es, die künstlerische Produktion zugänglicher und inklusiver zu machen, indem wir technologische Innovationen nutzen, um Kreativität zu fördern und Nachwuchskünstler zu unterstützen."

Mit zahlreichen Initiativen wie dem Reply AI Film Festival bietet Reply gerade der jungen Generation die Möglichkeit, neue Technologien zu entdecken. Ziel ist es, eine Kultur der Innovation zu fördern und einen anregendes Experimentierfeld zu bieten, in dem KI als inspirierender Begleiter der menschlichen Kreativität erlebt werden kann. Die Synergie zwischen Mensch und Technologie führt auch hier zu beeindruckenden Ergebnissen. Der Wettbewerb ist Teil der Reply Challenges, einem Programm von Technologie- und Kreativwettbewerben, die mit innovativen Bildungsmodellen junge Generationen ansprechen. Die Reply Challenges umfassen derzeit eine Community von 150.000 Teilnehmern.

Zu den prämierten Kurzfilmen und Finalisten: aiff.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Mastercard

Unser Ziel ist es, durch sichere, einfache, schnelle und zugängliche Transaktionen Verbindungen zu schaffen und eine integrative digitale Wirtschaft zu fördern, von der jeder profitieren kann, egal wo er sich befindet. Mit sicheren Daten und Netzwerken, Partnerschaften und Leidenschaft sowie unseren Produkten und Lösungen helfen wir Verbrauchern, Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit unserer Präsenz in mehr als 210 Ländern und Territorien bauen wir eine nachhaltigere Welt mit Chancen für alle. www.mastercard.com

