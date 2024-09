Kann KI unsere Erinnerungen verfälschen? Dieser Frage sind Wissenschaftler:innen in einer Studie nachgegangen. Das Resultat: Chatbots wie ChatGPT und Co. können unser Gedächtnis stark beeinflussen - und dazu führen, dass wir Falschaussagen machen. Künstliche Intelligenz soll uns in vielen Bereichen des Lebens weiterhelfen. Auch für die Polizeiarbeit ist KI immer wieder im Gespräch. Während einige Länder voranpreschen und mit KI sogar Verbrechen vorhersagen ...

