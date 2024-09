Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA lag der Anstieg des nationalen Einkaufsmanagerindexes etwas unterhalb der Erwartungen, hinterließ aber keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Am deutschen Rentenmarkt sei es zwar zu einer deutlichen Erholung gekommen, diese habe aber schon vor Veröffentlichung der US-Daten eingesetzt. Die Rendite 10-jähriger Bunds sei wieder unter die Marke von 2,30% gerutscht und die Versteilung der Bundkurve sei zum Erliegen gekommen. Der 10/2-Spread sei auf -11 BP von zuvor -8 BP gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...