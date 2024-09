Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der Bundesanleihen profitierten deutlich von nachgebenden Aktienmärkten, so die Analysten der Nord LB.Heute werde von den Märkten, die fast schon sehnsüchtig auf Zinssenkungen in Washington zu warten scheinen, vor allem das Beige Book im Auge zu behalten sein. Dieses zeige die Einschätzungen der regionalen FEDs zur US-Wirtschaftsentwicklung und bereite die nächsten Notenbanksitzung vor. Der genauere Blick in diese Veröffentlichung möge dabei helfen, die Diskussionsprozesse innerhalb der FED etwas besser zu verstehen. Vor allem Detailinformationen zur Lage am nordamerikanischen Arbeitsmarkt könnten aktuell eine besonders hohe Relevanz haben. (04.09.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...