Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von BNP Paribas Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF in den beiden Anteilsklassen H CHF und H GBP Capitalisation würden Anleger*innen an variabel sowie festverzinslichen und in US-Dollar begebenen Staats- und Quasistaatsanleihen aus Schwellenländern mit einer minimalen Restlaufzeit von 2,5 Jahren partizipieren. Die beiden Anteilsklassen böten zusätzlich eine Währungsabsicherung zum Schweizer Franken und Britischen Pfund an und würden in der entsprechenden Währung auf Xetra gehandelt. ...

