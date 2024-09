© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Der September ist vier Tage alt und macht seinem Namen schon alle Ehre. Konjunktursorgen haben die US-Indizes ordentlich in die Knie gezwungen. Die Angst vor schlechten US-Arbeitsmarktdaten wirft seinen Schatten voraus!Aufgrund des Labor Day sind die amerikanischen Anleger erst Dienstag wieder in den Handel eingestiegen. Schaut man auf das Ergebnis, dann könnte man sich wünschen, dass die Amerikaner noch einen Tag länger im verlängerten Wochenende geblieben wären. Alle drei Hauptindizes an der Wall Street erlitten den größten Rückgang seit dem Einbruch am 5. August, der durch Rezessionsängste ausgelöst wurde. Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 3,3 Prozent, während der S&P 500 …