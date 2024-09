EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG investiert in Silencio Network, ein DePIN-Projekt, das die globale Lärmdaten-Erfassung revolutioniert 04. September 2024 - Die Advanced Blockchain AG ('AB', Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, hat in Silencio Network ( www.silencio.network ) investiert, eine schnell wachsende Plattform im Bereich der DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). Silencio Network nutzt die Blockchain-Technologie, um Anreize für die Sammlung von Daten zur weltweiten Lärmbelästigung zu schaffen, und ist damit ein Vorreiter im Kampf gegen eine der am meisten übersehenen Umweltbedrohungen. Die Investition umfasst eine erste Zahlung von 50.000 Dollar für einen Anteil von 0,125 % am gesamten Token-Angebot sowie eine Kapitalbeteiligung. Silencio Network ermöglicht es den Nutzern, über eine mobile App Lärmdaten aus ihrer Region zu melden und aufzuzeichnen. Dabei werden verschiedene Datentypen unterstützt, wie Lärmpegeldaten, Standortdaten, Ergebnisse von Hörtests und Check-ins an Veranstaltungsorten. Die Nutzer werden mit Tokens belohnt, die gehandelt, für Gebührenzahlungen verwendet oder gegen reale Dienstleistungen eingelöst werden können. Seit dem Start des Netzwerks im März 2023 hat Silencio 300.000 Sensoren in 180 Ländern installiert und weltweit über 6 Millionen Check-ins an Orten aufgezeichnet. Der Datensatz ( https://map.silencio.store/ ) wächst in einem Tempo, das dem täglichen Kartieren der gesamten Stadt Paris entspricht. Hatem Elsayed, COO von AB, kommentiert: "Unsere Investition in Silencio Network unterstreicht unser Engagement für Innovation im DePIN-Sektor. Silencio revolutioniert die Erfassung von Lärmdaten durch Citizen Science und liefert präzise, lokale Echtzeitdaten, die für eine verbesserte Umweltpolitik unerlässlich sind. Wir sind überzeugt, dass Silencio Network neue Maßstäbe setzen und die Lebensqualität weltweit positiv beeinflussen wird." Der DePIN-Sektor, der derzeit auf 35 Milliarden Dollar geschätzt wird, soll laut Nasdaq bis 2028 auf 3,5 Billionen Dollar ansteigen. Der innovative Ansatz von Silencio Network veranschaulicht das transformative Potenzial von DePIN und setzt neue Maßstäbe im Management, in der Monetarisierung und in der Nutzung von Umweltdaten zum Wohle der Allgemeinheit. Umgebungslärm wird zunehmend als bedeutende Herausforderung für die öffentliche Gesundheit anerkannt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass allein der verkehrsbedingte Lärm Westeuropa jährlich über 1 Million Lebensjahre kostet, während sich die sozialen Kosten des Straßen- und Schienenlärms in der EU auf über 40 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Trotz dieser Herausforderungen basieren die meisten Lärmdaten auf begrenzten Stichproben, was oft zu ineffektiven Minderungsstrategien führt. Silencio Network begegnet diesem Problem, indem es hyperlokale, DSGVO-konforme Echtzeitdaten bereitstellt und so Regierungen, Stadtplanern und Unternehmen ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen. Silencio hat das Ziel, das weltweit größte Citizen-Science-Projekt zu werden und die Art und Weise, wie Lärmbelastung gemessen und gemindert wird, zu revolutionieren. Theo Messerer, COO & Mitgründer von Silencio, erklärt: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und das Engagement des Advanced Blockchain-Teams. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur unsere Fähigkeit, das globale Problem des Umgebungslärms anzugehen, sondern unterstreicht auch das revolutionäre Potenzial der DePIN-Technologie, neue Maßstäbe für Datenmanagement und öffentlichen Nutzen zu setzen." Diese Investition in Silencio Network steht im Einklang mit der langfristigen Vision der Advanced Blockchain AG, Innovationen im DePIN-Sektor voranzutreiben, wie bereits durch das Engagement in Projekten wie dem peaq network gezeigt wurde. Silencio Network unterstützt die Einhaltung der EU-Richtlinie über Umgebungslärm und erhöht dadurch seine Attraktivität sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Sektor. Die Advanced Blockchain AG ist zuversichtlich, dass Silencio Network weiterhin führend im DePIN-Sektor und darüber hinaus sein wird. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren Beteiligungen finden Sie unter www.advancedblockchain.com/portfolio. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

