Bitcoin-Abwärtstrend geht weiter - Experte zeigt Gründe

Heute, am 4. September 2024, hat der Krypto-Experte Krypto Rover ein aktuelles Video zum Status von Bitcoin auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Dabei warnt er vor einem weiteren Preisrückgang und erklärt die wesentlichen Faktoren und Gründe, die für den aktuellen Rückgang der Kryptowährung verantwortlich sein könnten. Als einen entscheidenden Zusammenhang sieht er die Korrelation zwischen dem Bitcoin-Kurs und den Entwicklungen am Aktienmarkt.

Gründe für den Kurssturz

Einer der wichtigsten Gründe für den aktuellen Rückgang des Bitcoin-Kurses ist, wie bereits erwähnt, die aktuelle Schwäche am Aktienmarkt. Seiner Ansicht nach zeigt Bitcoin eine verstärkte Reaktion auf die Kursbewegungen der Aktien in einer bärischen Marktstimmung. Aus seiner Erfahrung ist es nicht ungewöhnlich, dass Bitcoin noch stärker auf Rückgänge reagiert als die Aktien selbst. Auch in den letzten Tagen konnte eine klare Korrelation zwischen Aktienkursen und Bitcoin festgestellt werden.

Aus technischer Sicht ist zu beobachten, dass Bitcoin unter die entscheidende Unterstützungsmarke von 57.300 US-Dollar gefallen ist. Diese Marke ist besonders kritisch, da sie bisher einen wichtigen Fixpunkt und eine Unterstützung des Bitcoin-Kurses dargestellt hat. Mit dem Durchbrechen dieser Marke könnte ein weiterer Rückgang bevorstehen, womit der Kurs die nächsten Unterstützungsniveaus testen könnte.

Unterstützung durch den Chart

Durch den anhaltenden Abwärtstrend könnte laut dem Experten der Bitcoin-Kurs schon bald die nächsten Unterstützungsniveaus testen. Diese liegen seiner Einschätzung nach im Bereich von 54.700 bis 55.200 US-Dollar. In diesem Bereich könnte der Bitcoin-Preis wieder Stabilität finden und einen Rebound nach oben erleben. Sollte jedoch auch dieser Preisbereich gebrochen werden, sieht der Experte die Möglichkeit eines Rückgangs auf das Niveau von 49.000 bis 51.000 US-Dollar.

Screenshot aus der Analyse, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=pUzGfP8WJLs

Diese Position sieht er aktuell als "Sweet Spot", also als attraktive Kaufregion, in der er selbst eine größere Long-Position eröffnen würde. Er zeigt sich von diesem Preisbereich äußerst überzeugt und spricht von einer Multi-Millionen-Dollar-Long-Position, die er hier eröffnen würde.

Negative Finanzierungsraten und ihre Bedeutung

Weiterhin fällt auf, dass die Finanzierungsraten bei Bitcoin aktuell noch immer im negativen Bereich liegen. Diese Kennzahl zeigt an, dass derzeit mehr Trader auf fallende Kurse setzen. Während dies auf den ersten Blick als Hinweis auf einen weiteren Kursrückgang gedeutet werden könnte, betont Krypto Rover, dass negative Finanzierungsraten in der Vergangenheit oft zur Marktumkehr und damit zu einem Preisanstieg geführt haben. Er berichtet aus seiner Erfahrung, dass negative Finanzierungsraten häufig zu großen Bitcoin-Rallyes geführt haben. Da dieses Muster jedoch schon seit einiger Zeit anhält, bleiben die kurzfristigen Aussichten pessimistisch.

Langfristige bullische Aussichten

Trotz der aktuellen Abwärtsspirale bleibt der Experte, wie auch viele andere, für die langfristige Entwicklung des Bitcoin-Marktes optimistisch. Obwohl der aktuelle Seitwärtstrend im fallenden Muster verläuft, sieht er eine bullische Struktur im Chart. Besonders auf dem Tageschart bleibt die Möglichkeit der Bildung höherer Tiefs bestehen, was eine Bestätigung des langfristigen Trends darstellen könnte.

Krypto Rover sieht in der aktuellen Situation eine optimale Gelegenheit, sich langfristig günstig mit Bitcoin zu positionieren. Aufgrund historischer Daten bleibt er optimistisch, dass der Superzyklus und damit auch der Bullenmarkt in 40 bis 60 Tagen starten könnte. Dieser Zeitraum würde auch mit den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen zusammenfallen, die als weiterer Katalysator für den Kryptomarkt dienen könnten.

