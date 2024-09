DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

TERMOCAN.PWR 19/29 REGS USG8762FAB60 04.09.2024 HZE/EOT

VED.RES.F.II 21/28 REGS USG9T27HAD62 04.09.2024 HZE/EOT

GAS NETWORKS IRELD. 16/26 XS1529684695 04.09.2024 HZE/EOT

KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS XS1595713782 04.09.2024 HZE/EOT

