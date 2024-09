Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) -Baseus (https://eu.baseus.com/), ein führender Name im Bereich Unterhaltungselektronik, freut sich darauf, seine neuesten Innovationen auf der IFA 2024 in Berlin, Deutschland, zu präsentieren. Die IFA ist die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte.Baseus ist stolz darauf, Teil der IFA-Technologiemesse 2024 zu sein und möchte die neuesten Baseus-Produkte sowie wegweisende Designs mit Branchenführern und Technikbegeisterten teilen. Lassen Sie uns einen kurzen Überblick über einige der wichtigsten Produkt-Highlights werfen, die Baseus bald auf der IFA vorstellen wird.Baseus Ladeprodukte - Zuverlässigkeit bei jedem Schnellladen.Auf der Expo wird die Baseus Nomos-Serie präsentiert, wobei das Baseus Nomos 5-in-1 Desktop-Ladegerät im Mittelpunkt stehen wird. Das 5-in-1-Design ist das weltweit erste Desktop-Ladegerät mit einziehbarem Kabel und Qi2-Wireless-Ladefunktion, das es den Nutzern ermöglicht, bis zu fünf verschiedene Geräte gleichzeitig aufzuladen. Ein integriertes 100-W-USB-C-Kabel sorgt dafür, dass der Arbeitsplatz frei von Kabelgewirr bleibt. All diese Leistung wird übersichtlich auf einem smarten digitalen Display mit intelligenter Leistungszuweisung angezeigt.Auch die PicoGo-Serie wird im Rampenlicht stehen, wenn das Baseus PicoGo 45W Schnellladegerät präsentiert wird. Das kompakte und leichte Design des PicoGo 45W Schnellladegeräts gewährleistet eine einfache Portabilität und Aufbewahrung, während es beeindruckende 45W Schnellladung bietet, mit der sowohl iPhones als auch Samsung-Telefone bis zu 1,5-mal schneller als mit dem originalen 30W Ladegerät aufgeladen werden können. Dank der universellen Kompatibilität und verbesserten Wärmeableitung können nahezu alle Geräte einfach, sicher und effizient geladen werden.Baseus Audioprodukte - Immersiver Klang, praktischer Genuss.Baseus wird auch die Bowie 30 Max Noise Cancelling Kopfhörer vorstellen, die von GRAMMY- und EMMY-Preisträgern empfohlen werden. Die kompakten und faltbaren Kopfhörer nutzen Head-Tracking-Raumklangtechnologie mit integrierten Gyroskopen und Beschleunigungssensoren für ein immersives Klangerlebnis mit kinoreifem 3D-Audio, das bis zu 65 Stunden anhält. Die aktive Geräuschunterdrückung von -45 dB blockiert 96 % der Außengeräusche, während die 50-mm-SuperBass-Treiber eine 200%ige Bassverstärkung bieten.Baseus Sicherheitskameras - Privatsphäre an erster Stelle, Zuverlässigkeit immer.Baseus richtet den Fokus auch auf Sicherheitslösungen mit derBaseus N1 (https://www.amazon.de/dp/B0D17CBGXK) Plus Outdoor-Sicherheitskamera, die makellose 2K HD-Klarheit und ein 145°-Sichtfeld bietet, um mehr von Ihrer Umgebung zu erfassen. Die 270-tägige Akkulaufzeit und die lebendige Farbnachtsicht sorgen dafür, dass Ihnen nichts entgeht, während der 8-fache Digitalzoom selbst die kleinsten Details aus bis zu 8 Metern Entfernung erfasst und bei verdächtigen Aktivitäten sofortige Warnungen sendet. Dank TÜV Rheinland EN303645 und CCPA-Zertifizierungen sind Ihre Daten sicher geschützt.Ebenfalls vorgestellt wird die Baseus Security S1 Pro (https://eu.baseus.com/pages/baseus-security-s1-pro) Outdoor Dual Kamera, die mit 3K HD-Klarheit und einem bahnbrechenden Solar-Tracking-System ausgestattet ist. Mit Dual-Kamera-Objektiven, beeindruckender 270-tägiger Akkulaufzeit, unterstützt durch einen integrierten 13.500 mAh Akku, und der Fähigkeit, tägliche Sonnenenergie zu nutzen, kommt sie dem Ziel einer dauerhaften Stromversorgung näher. Kombiniert mit fortschrittlicher Farb-Nachtsicht ist es nicht schwer zu verstehen, warum Baseus mit den ersten Innovation Awards von Future ausgezeichnet wurde.Baseus strebt danach, Produkte zu schaffen, die den Alltag in allen Bereichen vereinfachen und verbessern. Zusammenarbeit ist ein entscheidender Faktor für Baseus, wie die äußerst erfolgreiche Kooperation mit dem FC Bayern München (https://eu.baseus.com/collections/baseus-x-fc-bayern) zeigt, bei der eine einzigartige Produktreihe entstanden ist. Baseus freut sich darauf, auf der IFA 2024 in Deutschland innovative Köpfe, interessierte Verbraucher und wegweisende Marken aus der ganzen Welt zusammenzubringen, um neue und aufregende Technologien zu feiern und zu fördern.Baseus bringt gemeinsam mit dem FC Bayern München eine Co-Branding-Produktlinie auf den Markt, die eine Reihe hochwertiger Accessoires umfasst, die das digitale Leben von FC Bayern-Fans und Technikliebhabern gleichermaßen bereichernDetails zur IFA 2024 Expo Baseus-Stand: Halle 4.2, Stand #106Adresse: Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, DeutschlandDatum der Expo:September 6-10 2024über Baseus Baseus wurde 2011 gegründet und entstand aus der tiefen Fürsorge für die Nutzer. Das Unternehmen verkörpert sein Motto: Praktisch. Verlässlich. Basierend auf dem Nutzer. Dies zeigt das Streben nach höchster Praktikabilität, um die Probleme der Nutzer mit herausragendem Design und modischen Erscheinungen zu lösen, die gleichzeitig Zuverlässigkeit, hohe Qualität und Kosteneffektivität widerspiegeln. Baseus bietet eine Vielzahl von Produkten an - darunter tragbare Ladegeräte, Desktop-Ladegeräte, Wandladegeräte, kabellose Ohrhörer und Dockingstationen. Mit 300 Millionen Nutzern und 6 Milliarden Serviceleistungen liefert Baseus jedes Jahr über 100 Millionen praktische und ästhetische Produkte, die das Erfüllungsgefühl der Nutzer kontinuierlich steigern. 