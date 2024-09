Mainz (ots) -Der Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) und Wohnen-im-Alter.de (https://www.wohnen-im-alter.de/) verkünden mit großer Freude eine strategische Partnerschaft zur Einführung des Anfragen-Managers, einer wegweisenden Softwarelösung im Pflegebereich. Ab dem 01. Januar 2025 wird Wohnen-im-Alter.de den innovativen Anfragen-Manager des Verbund Pflegehilfe einsetzen, um alle eingehenden Anfragen effizient und zentral zu bündeln.Die neue Softwarelösung wurde speziell entwickelt, um die Koordination von Pflegeanfragen (https://www.pflegehilfe.org/beratung/pflegeberatung) zu optimieren. Pflegedienstleister haben die Möglichkeit, sämtliche Patienteninformationen sicher und intuitiv in nur einem Tool zu speichern. Außerdem können durch den Anfragen-Manager auch Anfragen zu Neupatienten direkt empfangen werden - sowohl von Dienstleistern und Vermittlern als auch durch einen manuellen Import durch den Nutzer. Durch diese Integration wird nicht nur wertvolle Zeit gespart, sondern auch der Verwaltungsaufwand erheblich reduziert.Die Partnerschaft zwischen dem Verbund Pflegehilfe und Wohnen-im-Alter.de markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung digitaler Lösungen im Pflegebereich. "Wir sind begeistert, mit Wohnen-im-Alter.de einen starken Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Vision teilt, die Pflegebranche durch innovative Technologien nachhaltig zu verbessern", so Johannes Haas, Geschäftsführer des Verbund Pflegehilfe. "Der Anfragen-Manager wird den Alltag in Pflegeeinrichtungen und bei der Vermittlung von Pflegeplätzen erheblich erleichtern und die Qualität der Betreuung weiter steigern."Auch Manuel Funk, Geschäftsführer von Wohnen-im-Alter.de, zeigt sich zuversichtlich: "Mit dem Anfragen-Manager können wir unseren Partnern eine zukunftsweisende Lösung bieten, die den Arbeitsalltag einfacher und effizienter gestaltet. Wir freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Verbund Pflegehilfe."Die Vertragsunterzeichnung fand in der vergangenen Woche statt, bei einem Treffen der beiden Geschäftsführer in Mainz. Die Einführung des Anfragen-Managers wird ab dem 01. Januar 2025 in allen Partnerbetrieben von Wohnen-im-Alter.de erfolgen.Über den Verbund PflegehilfeDer Verbund Pflegehilfe berät seit 2008 kostenlos Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu vielfältigen Angeboten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Mit über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 1,5 Millionen Beratungsgesprächen pro Jahr, ist der Verbund Pflegehilfe die größte Pflegeberatung Deutschlands. Alle Informationen finden Sie auch auf www.pflegehilfe.org.Pressekontakt:Pressesprecher:Polla Garmiany06131 / 49 32 032presse@pflegehilfe.deOriginal-Content von: Verbund Pflegehilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138510/5857255