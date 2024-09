Die Aktienmärkte der Wall Street haben gestern knapp über eine Billion Dollar an Marktkapitalisierung verloren, Nvidia mit 280 Milliarden Dollar den größten Marktkapitalisierungs-Verlust einer Aktie in der Börsengeschichte - offenkundig wussten größerer Player bereits von der Kartelluntersuchung gegen Nvidia und hatten daher die Aktie mit mehr als 9% in den Keller geschickt. Was aber war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...