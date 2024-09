EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

technotrans liefert weltweit Temperiertechnik für Schäumprozesse bei der Batterieherstellung Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich mit Laufzeit bis Ende 2025

Temperiertechnik für Batterieproduktion eines deutschen Automobilherstellers

Rahmenvertrag: technotrans ist exklusiver Lieferant Sassenberg, 4. September 2024 - Weiteres Wachstum im Fokusmarkt Plastics: technotrans gewinnt einen Auftrag im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Thermomanagement-Spezialist liefert an mehrere Standorte weltweit energieeffiziente Kompakttemperiergeräte für einen Teilprozess der Batterieproduktion. Kunde ist ein deutscher Automobilhersteller. Zum Einsatz kommen die Geräte bei der Werkzeugtemperierung im Schaumgießen - einem temperatursensiblen Verfahren zur Verbindung der Batteriezellen. Ausschlaggebend für den Auftragsgewinn waren insbesondere die technotrans-Engineering-Kompetenz, die hohe Energieeffizienz der Geräte, schnelle Reaktionszeiten in der Entwicklung und das weltweite Service-Netzwerk. technotrans ist exklusiver Lieferant für das gesamte Projekt. "Mit diesem Auftrag untermauern wir sowohl die starke Wachstumsentwicklung im wichtigen Fokusmarkt Plastics als auch unsere technologische Führungsrolle in anspruchsvollen Anwendungen der Batterieproduktion in der Elektromobilität", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Darüber hinaus haben wir unsere Agilität als starke Unternehmensgruppe erneut unter Beweis gestellt: Wir konnten binnen kürzester Zeit auf veränderte Anforderungen des Kunden reagieren und passgenaue Lösungen liefern. Dadurch haben wir entscheidend dazu beigetragen, einen möglichst schnellen Produktionsstart zu gewährleisten." Der deutsche Automobilhersteller erhält eine maßgeschneiderte Variante der technotrans-Gerätebaureihe teco ci eco - die energieeffizientesten Kompakttemperiergeräte auf dem Markt. Bis Ende 2025 werden die Systeme in einer hohen dreistelligen Stückzahl an mehrere nationale und internationale Batterieproduktionsstandorte ausgeliefert. Den Zuschlag erhielt technotrans nicht zuletzt aufgrund des breit aufgestellten globalen Servicenetzwerks und der damit verbundenen weltweiten Kundennähe. Zudem überzeugten das Engineering-Know-how und die hohe Fertigungstiefe, die von der Herstellung zahlreicher Komponenten bis hin zur Inhouse-Software-Entwicklung für ein hochpräzises Temperaturmanagement reicht. Optimales Thermomanagement für anspruchsvollen Prozess

Die technotrans-Systeme setzt der Kunde in einem kritischen Prozess der Batterieherstellung ein. Beim Schaumgießen beziehungsweise Foam Casting werden Batteriezellen mittels einer schaumartigen Substanz in einer Presse miteinander verbunden. Dafür müssen die Werkzeuge in sehr kurzen Zyklen exakt auf die Zieltemperatur aufgeheizt, gehalten und heruntergekühlt werden. Hier kommen die technotrans-Kompakttemperiergeräte ins Spiel: Sie stellen in diesem Prozess zuverlässig eine punktgenaue Temperaturführung sicher. Eine weitere Herausforderung waren die unterschiedlichen Kühlwasserqualitäten der Standorte. Verschmutztes oder verkalktes Kühlwasser schadet den Temperiergeräten und der Ergebnisqualität. Auch hier verfügt technotrans über Knowhow auf neuestem Stand der Technik und entwickelte eine exakt an den Kundenbedarf angepasste, nachhaltige Lösung zur Wasseraufbereitung. "Unsere Kunden profitieren von unseren konzernweiten Kompetenzen, die perfekt ineinandergreifen. Von spezifisch ausgelegter Technologie über eine agile Produktion bis hin zum weltweiten Service - wir bieten alles aus einer Hand", betont Michael Finger.

Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.

