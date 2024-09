Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer Active Exchange Traded Fund von Ossiam über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, berichtet die Deutsche Börse AG.Der Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF (ISIN IE0000GXRR13/ WKN A40G0X) verfolge eine aktive Anlagestrategie und investiere hauptsächlich in Aktienunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die an anerkannten Märkten in den USA notiert seien oder gehandelt würden. Diese müssten einem der zehn klassischen Sektoren wie Energie, Finanzen, Industrie, Konsumgüter oder Versorger angehören. Bei der Auswahl der Unternehmen würden Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigt. ...

