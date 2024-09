Hamburg (ots) -Die Diskussionen rund um Klimaschutz, CO2-Reduktion und umweltfreundliche Mobilitätskonzepte gewinnen stetig an Bedeutung. Das Auto, nach wie vor eines der wichtigsten Verkehrsmittel, steht dabei zunehmend im Fokus. Vor diesem Hintergrund hat die Tankstellenkette HEM eine Umfrage zum Thema "Nachhaltigkeit im Straßenverkehr"[1] gestartet, um herauszufinden, welchen Stellenwert das Thema für deutsche Autofahrer hat. Die Ergebnisse zeigen, dass jeder vierte Autofahrer (25 Prozent) großen Wert auf Nachhaltigkeit im Straßenverkehr legt. Für mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) gilt das Thema als wichtig, steht jedoch nicht immer im Vordergrund.Aktiv, wenn auch nicht immer konsequent, pflegt die Mehrheit (91 Prozent) zum Schutz des Planeten eine umweltfreundliche Fahrweise. So achten 67 Prozent dieser Autofahrer etwa auf eine gleichmäßige Geschwindigkeit, um den Energieverbrauch zu optimieren. Auch das sanfte Beschleunigen und Bremsen gilt für 62 Prozent der Befragten, die auf einen umweltfreundlichen Fahrstil achten, als beliebte Maßnahme, um den Kraftstoffverbrauch zu senken.Autofahrer fordern mehr Maßnahmen, doch Skepsis bleibtUm den Straßenverkehr darüber hinaus nachhaltiger zu gestalten, hält mehr als jeder Zweite (56 Prozent) die Förderung nachhaltiger Kraftstoffe für eine geeignete Maßnahme. 38 Prozent der Befragten sehen hier Wasserstoff als zukunftsweisende Option. Der Möglichkeit, selbst auf eine Alternative zu klassischen Verbrenner-Fahrzeugen umzusteigen, falls dies noch nicht geschehen ist, stehen 35 Prozent der Autofahrer zwar mit Interesse, jedoch noch unentschlossen gegenüber. Grund dafür ist für 48 Prozent die Reichweitenangst sowie die gegenwärtige Ladeinfrastruktur. Fast jeder Zweite (46 Prozent) bevorzugt somit weiterhin die herkömmlichen Antriebe. Dennoch ist ein nachhaltiger Trend zu erkennen: Neun Prozent der Autofahrer nutzen bereits ein Elektro- oder Hybridfahrzeug. Weitere zehn Prozent planen, in naher Zukunft auf ein solches umzusteigen.Es muss jedoch nicht immer das eigene Fahrzeug sein: Auch im Carsharing, im Ausbau des Radwegenetzes oder im Homeoffice sieht mehr als jeder Dritte (37 Prozent) die Chance, den Straßenverkehr zu Gunsten der Umwelt zu entlasten.Deutsche setzen unterwegs auf Bio-Snacks und MehrwegbecherSind die Deutschen unterwegs, tragen auch nachhaltige Snacks dazu bei, den ökologischen Fußabdruck gering zu halten. Bio-Obst und -Gemüse (41 Prozent) sowie Nüsse und Trockenfrüchte (29 Prozent) gelten hier als besonders beliebt. Für den Drink to go würden 70 Prozent der Autofahrer zudem das Angebot wahrnehmen, Mehrwegbecher zu nutzen, um Müll zu sparen. Die Tankstellenkette HEM unterstützt dieses umweltbewusste Verhalten, indem sie das RECUP/REBOWL-Mehrweg-Pfandsystem bereits an 380 Stationen mit angeschlossenem Bistro Vital anbietet. Hier können warme Getränke und leckere Snacks mit gutem Gewissen konsumiert und die Mehrwegverpackungen anschließend an der nächsten Ausgabestelle zurückgegeben werden. Bereits im Jahr 2022, kurz vor Inkrafttreten der Mehrwegpflicht, gaben 76 Prozent der Befragten an, für den Umweltschutz diesen kleinen Mehraufwand einzugehen.[2][1] Basierend auf einer Marktforschungsumfrage zum Thema "Nachhaltigkeit im Straßenverkehr", die von der Tankstellenkette HEM im August 2024 mit 2.873 Personen über 18 Jahren durchgeführt wurde.[2] Basierend auf einer Marktforschungsumfrage zum Thema "To-go-Produkte / RECUP & REBOWL", die von der Tankstellenkette HEM im Juli 2022 mit 2.182 Personen ab 18 Jahren durchgeführt wurde.HEM - Eine Marke der Tamoil GroupDie Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.450 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de sowie unter www.facebook.com/HEM.Deutschland und www.instagram.com/hem_deutschland.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Deutsche Tamoil GmbHAlsterufer 5, 20354 HamburgTel.: +49 40 524 744 142E-Mail: presse@tamoil.dePressekontakt:PUNKT PR GmbHJana WenzelVölckersstraße 44, 22765 HamburgTel.: 040 853760-11E-Mail: jana.wenzel.cc@punkt-pr.deOriginal-Content von: Deutsche Tamoil GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67955/5857339