Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Juni die Zinswende in der Eurozone eingeleitet. Angesichts einer sukzessiv sinkenden Inflation und der anhaltenden Wirtschaftsschwäche im Euroraum senkten die Währungshüter den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent. Nun steht die EZB vor der nächsten Zinssenkung - auf der Sitzung am 12. September dürfte es so weit sein. ...

