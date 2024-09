Deutschland hat sein erstes Luftverteidigungssystem IRIS-T SLM mit Radartechnologie von Hensoldt in Betrieb genommen. Dies ist als Teil der breiter angelegten European Sky Shield Initiative (ESSI) zu sehen, die darauf abzielt, NATO-Länder gegen Raketenbedrohungen zu verteidigen. Die ESSI, an der 21 Länder beteiligt sind, bietet Hensoldt beträchtliche Umsatzchancen, insbesondere da die europäischen Länder ihre Anstrengungen zur Stärkung der Luftverteidigung verstärken. mwb researchs Analysten schätzen das Umsatzpotenzial von Hensoldt aus der ESSI auf EUR 420 Mio. bis EUR 1,6 Mrd., je nach Umfang, welche noch nicht in den mwb-Schätzungen enthalten sind. Der jüngste Kursrückgang stellt einen günstigen Einstiegspunkt dar, der durch Faktoren wie das ESSI, die bevorstehenden Wahlen in Deutschland und die anhaltenden Verteidigungslücken in der EU unterstützt wird. Die Analysten von wmb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 44,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Hensoldt%20AG





© 2024 AlsterResearch