Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt nahm zuletzt richtig an Fahrt auf, so die Analysten der Nord LB.Im Betrachtungszeitraum der vergangenen zehn Handelstage sei der erste Deal auf die ABN Amro (NL) zurückgegangen, die am 21. August mit einer Benchmark (EUR 1,25 Mrd.; 3y) auf die Investoren zugegangen sei. Der Deal sei gut am Markt aufgenommen worden (Bid-to-cover-Ratio: 2,6x; größer als 100 Investoren) und habe es in der Vermarktung um sieben Stellen unterhalb der Guidance bei ms +13 BP zu preisen geschafft. ...

