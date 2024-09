© Foto: DALL*E



Die größte Kryptowährung der Welt ist am Mittwoch um mehr als 4 Prozent gefallen. Dieser Rückgang erfolgte vor dem Hintergrund eines Ausverkaufs an den globalen Märkten.Anleger sorgen sich zunehmend um die wirtschaftlichen Aussichten in den USA und China. Auch andere große Kryptowährungen wie Ether mussten Verluste hinnehmen. Analysten beobachten, dass sich die Unsicherheit auch auf Kryptowährungen ausweitet, während Investoren gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag warten. Dieser könnte Hinweise darauf geben, ob ein tieferer Abschwung bevorsteht. "Am Optionsmarkt steigt die Nachfrage nach Bitcoin-Hedges, sowohl für die Zeit nach den US-Arbeitsmarktdaten als auch im Hinblick auf …