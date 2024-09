EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

The Payments Group erhält eine E-Geld Lizenz



04.09.2024 / 11:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





+++ Pressemitteilung +++



The Payments Group erhält eine E-Geld Lizenz



Frankfurt am Main, 4. September 2024 - Die Calida Financial Ltd., ein in Malta ansässiger Internet-Zahlungsdienstleister, an dem die The Payments Group Holding ("PGH"), aktuell noch firmierend als SGT German Private Equity und mit Sitz in Frankfurt am Main, wie auch an anderen Zahlungsdienstleistern am 13. August 2024 (mittelbar) eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat, hat von der maltesischen Finanzaufsicht MFSA eine E-Geld-Lizenz erhalten. Diese Lizenz berechtigt die Calida Financial Ltd., innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte europaweit anzubieten. Die Lizenz soll nun im Rahmen des dafür vorgesehenen Passportierungsprozesses in allen EU-Mitgliedsstaaten aktiviert werden. Seth Iorio, Vorstand und Gründer der Funanga AG sowie designierter Geschäftsführer der The Payments Group Holding, und Jens Bader, CEO der Calida Financial Ltd., erwarten durch diese Entwicklung einen deutlichen Umsatzanstieg der unter der Marke ‚The Payments Group' agierenden Zahlungsdienstleister.

Jens Bader, CEO der Calida Financial Ltd., kommentierte: "Der Prozess zur Erlangung einer E-Geld-Lizenz ist äußerst anspruchsvoll und erfordert die Einrichtung und Vorhaltung umfassender Strukturen und Prozesse für den Betrieb einer Finanzinstitution. Unser Team in Malta ist stolz und erleichtert, diesen Meilenstein nun erreicht zu haben. Dies eröffnet uns zahlreiche neue Möglichkeiten, auf die viele unserer Kunden bereits gewartet haben. Diese Entwicklung stärkt unsere Wettbewerbsposition erheblich und beschleunigt unser Wachstum."

Über The Payments Group Holding

The Payments Group Holding ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter, unter der damaligen Firmierung German Startups Group, hält die SGT German Private Equity ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Tech Startups. Weitere Informationen zur The Payments Group Holding finden Sie unter www.sgt-germanpe.com .

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

+49 170 302 8833

04.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com