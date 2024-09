Kontron verzeichnet in der wachstumsstarken Transportation Division eine hohe Nachfragedynamik. Das Unternehmen hat 2024 bereits Aufträge im dreistelligen Millionenbereich erhalten und konnte seine Position als globaler Marktführer für unternehmenskritische Kommunikationssysteme in der Bahnindustrie weiter ausbauen. Insbesondere im Heimatmarkt Österreich sowie in Frankreich, Irland, Großbritannien, Tschechien, Spanien und zuletzt auch Slowenien konnte Kontron Transportation vom Wachstum im Bereich der Bahninfrastruktur profitieren und 2024 bereits deutliche Zugewinne erzielen. Derzeit beliefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...