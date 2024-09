Münster (ots) -Der Jackpotsegen geht weiter: Bei der gestrigen Dienstagsziehung (3. September) traf ein Spielteilnehmer aus Polen den ersten Rang bei Eurojackpot und erhält 10 Millionen Euro. Kurz zuvor, am vergangenen Freitag (30. August), wurde der Jackpot ebenfalls geknackt und 92,5 Millionen Euro in Nordrhein-Westfalen ausgezahlt.Die Eurojackpot-Gewinnzahlen 5, 17, 23, 36, 37 sowie die beiden Eurozahlen 5 und 9 bescheren einem Tipper aus Polen einen zweistelligen Millionengewinn. Da die europäische Lotterie nach jedem geknackten Jackpot zur nächsten Ziehung wieder mit zehn Millionen Euro im obersten Rang startet, kann sich der polnische Spielteilnehmer ab sofort als zehnfachen Millionär bezeichnen, weil die korrekten Gewinnzahlen nur auf seiner Spielquittung standen.Bisher gingen 19 von rund 540 Millionengewinnen bei Eurojackpot nach Polen. Die höchste Gewinnsumme erzielte ein polnischer Spielteilnehmer 2022: Am 12. August traf er den ersten Rang und erhielt 45.691.514,80 Euro.Weitere HochgewinnerDie Ziehung am 3. September brachte neben dem neuen Multi-Millionär noch weitere Hochgewinner hervor. Drei Spielteilnehmer aus Niedersachsen, Spanien und Kroatien erhalten dank ihrer Treffer in der zweiten Gewinnklasse jeweils 408.597,50 Euro.Nächste ZiehungAuch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am kommenden Freitag (6. September) erneut mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5857433