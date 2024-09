STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Musikstreaming-Marktführer Spotify will in mehr Ländern mit einer automatisierten Playlist punkten, die sich an wechselnde Hörgewohnheiten der Nutzer anpasst. Die "Daylist" orientiert sich daran, welche Musik man zu verschiedenen Tageszeiten und unterschiedlichen Wochentagen gern hört.

Für die Auswahl werden Musiktitel in Kategorien unter anderem nach Stimmung, Tempo und Thema aufgeteilt. Mit der globalen Verfügbarkeit wird die lernende Playlist auch in 14 weiteren Sprachen verfügbar sein, darunter auch Deutsch. Im US-Markt wurde "Daylist" bereits vor einem Jahr eingeführt. Im Frühjahr folgten 65 Länder, zunächst auf Englisch.

Die "Daylist" sei eine der populärsten Funktionen zum Entdecken neuer Musik bei Spotify, sagte die für Personalisierung zuständige Managerin Molly Holder. Rund 70 Prozent der Nutzer der Playlist griffen jede Woche darauf zurück.

Spotify ist die Nummer eins beim Musikstreaming und hatte zuletzt 626 Millionen monatlich aktive Nutzer, von denen 246 Millionen auch zahlende Abo-Kunden waren. Apple und Amazon setzen im Wettbewerb unter anderem auf Musik in gehobener Soundqualität und mit Raumklang, was Spotify bisher nicht anbietet./so/DP/nas