2023 war kein gutes Jahr für Newmont. Die Übernahme von Newcrest sorgte für Unruhe und dann wurde 4 Monate in einer Mine gestreikt. Ziele wurden verfehlt, der Kurs geriet unter Druck. 2024 soll jetzt alles anders werden.Die weltweite Nummer 1 der Goldminenbetreiber hatte im vergangenen Jahr einige Probleme, die es nun gilt in den Griff zu bekommen. Nachdem die Übernahme von Newcrest abgeschlossen und der Streik in der Mine Penasquito beendet ist, blickt Newmont deutlich sorgenfreier in die Zukunft und kann sich darauf konzentrieren, etwas auszumisten. Der amerikanische Goldexplorer plant, sechs Minen in Randgebieten zu veräußern und weniger produktive Expansionspläne auszusetzen. So sollen …