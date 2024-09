Weinfelden (ots) -Excellence, Reederei der Schweizer Familie Twerenbold, gibt den Neubau ihres zehnten Flussschiffs bekannt. Die Excellence Crown repräsentiert nicht nur stilvolle Eleganz an Bord, sondern auch einen Schiffstyp der neusten Generation des innovativen Schiffbaus, als Vorreiterin für Klimaschutz. Das Hybrid-Schiff wird im Frühling 2025 von der niederländischen Werft ablegen und Kurs auf seinen Heimathafen Basel nehmen.In den Niederlanden ist ein Flussschiff neuster Generation im Bau. Die Excellence Crown verbraucht deutlich weniger Treibstoff und reduziert CO2-Emissionen mit hocheffizienter Technologie und einem intelligenten Energie-Management signifikant. Das macht sie zum klimafreundlichsten Kreuzfahrtschiff auf Europas Wasserwegen. Die zukunftsweisende Technologie wird schon beim Blick auf das Kasko mit dem neuartigen, hydrodynamischen Schiffsdesign sichtbar. Die Schweizer Familienreederei Excellence setzt mit ihrem neuen Flussliner aus der Concordia-Damen-Werft erneut Massstäbe für innovativen Schiffsbau und umweltgerechtes Reisen auf dem Fluss.Ein hybrides Antriebskonzept, ein optimierter Schiffsrumpf. Im Maschinenraum sorgt ein dieselelektrischer Antrieb für weniger CO2-Emissionen. Die Form des Schiffsrumpfs wurde von den Ingenieuren hydrodynamisch optimiert. Der Tiefgang erreicht erstaunlich niedrige 1,35 Meter. Der resultierende geringere Antriebswiderstand in Verbindung mit einem Track-Pilot-System senkt den Treibstoffverbrauch des Schiffes deutlich.Ein Sonnendeck, das die Kraft der Sonne nutzt. Solarmodule entlang der Reling verwandeln Sonnenlicht in elektrische Energie, gespeichert von einer Hochleistungsbatterie. Die elektrisch betriebenen Bugstrahlruder erlauben ein nahezu geräuschloses, emissionsfreies Anlegen in den Häfen. Der Batteriespeicher wird über Landstromanschluss und Solarenergie aufgeladen.Mehr Energieeffizienz durch Wärmerückgewinnung. In der Warmluft aus dem Maschinenraum und den öffentlichen Räumen an Bord steckt wertvolle Energie. Hochmoderne Wärmetauscher gewinnen sie zurück, bevor sie das Schiff über das Belüftungssystem verlässt.Das Privileg von stilvoller Eleganz und Luxus. Im niederländischen Werkendam arbeitet die Familienreederei mit den Schiffsbauern derzeit am Ausbau des neuen Excellence-Flussliners. Nazly Twerenbold bringt all ihre Erfahrung in die Innenraum-Gestaltung des Neubaus ein. Im Innern der Excellence Crown will sie das markante Profil des Schiffs in den exquisiten Restaurants, Kabinen/Suiten und Lounges harmonisch ausbalancieren - mit massgeschneidertem Design und dem Excellence-typischen Flair von Behaglichkeit und Luxus. Die Planung für das Schiffslayout mit einem integrierten Nachhaltigkeitskonzept wird in Kürze abgeschlossen sein, so Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident und CEO der Twerenbold Reisen Gruppe.Im Frühling 2025 wird die Excellence Crown die Werft verlassen und an ihrem Heimathafen Basel feierlich getauft. Der Flussliner wird zwischen Basel und der Nordsee kreuzen.Download Medienmitteilung (PDF) und Bildmaterial (https://we.tl/t-8IChU30eIf)Onlineversion dieser Medienmitteilung (https://www.mittelthurgau.ch/ueber-uns/medien/excellence-crown)Pressekontakt:Bildmaterial für MedienschaffendeT +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chMedienkontaktSwiss Excellence River Cruise,Karim Twerenbold, CEO und VR-Präsident der Twerenbold Reisen Gruppe,CH-5406 Baden-RütihofT +41 56 484 84 84, info@excellence.chOriginal-Content von: Excellence - Reisebüro Mittelthurgau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100922608