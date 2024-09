Hannover (www.anleihencheck.de) - Keine Verschnaufpause am SSA-Primärmarkt: Den Beginn machte die KfW (Ticker: KFW) mit einem EUR 3 Mrd. (5,1y) schweren Green Bond, welcher zu ms +3 BP gepreist wurde, so die Analysten der Nord LB.Der grüne Climate Awareness Bond der EIB, so auch der Ticker, mit einem Volumen i.H.v. EUR 5 Mrd. (10y) sei indes zu ms +26 BP platziert worden. Die Svensk Exportkredit (Ticker: SEK) habe ebenfalls ein grünes Label gewählt: EUR 500 Mio. (7y) seien hier zu final ms +33 BP in die Depots der Investoren gewechselt. Die französische Bpifrance (Ticker: BPIFRA) habe gleichermaßen für Nachschub im ESG-Segment gesorgt, allerdings ein soziales Format gewählt: EUR 1,5 Mrd. (4,7y) seien hier zu OAT +22 BP gekommen (entspreche circa ms +38 BP). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...