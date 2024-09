Die meistgehandelten Produkte: Microsoft will mehr Daten für seine KI

Die Rally am deutschen Aktienmarkt endete abrupt, während die Renditen von Staatsanleihen in den USA und Deutschland aufgrund wachsender Ängste vor Kursverlusten deutlich zurückgingen.

Heute standen insbesondere die Call-Optionsscheine von Microsoft hoch im Kurs. Das Unternehmen bastelt offenbar an weiteren KI-Funktionen für Windows. Dafür könnten künftig Audio- und Videoinhalte der Nutzer durchsucht werden, was zu neuen Bedenken bei Datenschützern führt. Trotzdem zeigen sich die Anleger weiterhin optimistisch.

Nvidia Calls und Long-Positionen waren ebenfalls stark gefragt, obwohl der Börsenwert des KI-Chipherstellers Nvidia ist am Dienstag um 279 Milliarden Dollar eingebrochen ist. So viel hat ein US-Unternehmen noch nie an einem Tag an Marktwert verloren. KI hat in diesem Jahr wesentlich zu den Kursgewinnen an den US-Börsen beigetragen. Nvidia hatte jedoch vergangene Woche eine Quartalsprognose vorgelegt, die die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllte. Die Aktien von Rheinmetall verzeichneten ebenfalls ein hohes Handelsvolumen, nachdem das Unternehmen ankündigte bis 2035 die CO2-Neutralität im Konzern erreichen zu wollen. An einigen Standorten beispielsweise in Spanien und Südafrika setzt der Düsseldorfer Technologiekonzern bereits auf Photovoltaik. Jetzt ist geplant, die Standorte in Deutschland mit Hilfe von Solaranlagen, Batteriespeichern und Energiemanagement nachhaltiger, versorgungssicherer und flexibler aufzustellen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD1D4V 14,21 18577,00 Punkte 19990,62 Punkte 14,87 Open End DAX® Put HC6KU4 4,32 18577,00 Punkte 18995,76 Punkte 394,31 Open End DAX® Call HD860R 2,73 18575,00 Punkte 18321,45 Punkte 67,67 Open End DAX® Call HD860P 2,93 18575,00 Punkte 18301,40 Punkte 60,24 Open End DAX® Call HD860N 3,03 18575,00 Punkte 18291,37 Punkte 60,03 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 04.09.2024; 9:37 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Microsoft Corp. Call HD2CW8 1,56 409,44 USD 425,00 USD 24,90 18.12.2024 DAX® Put HD14G6 0,73 18611,00 Punkte 18000,00 Punkte 378,22 17.09.2024 DAX® Put HD1GNF 2,24 18611,00 Punkte 16000,00 Punkte 100,18 18.03.2025 DAX® Put HD8AC4 3,57 18611,00 Punkte 18900,00 Punkte 52,58 17.09.2024 NVIDIA Corp. Call HD4XMJ 4,36 108,02 USD 137,50 USD 18,59 15.01.2025

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 04.09.2024; 10:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD6SG3 9,56 18614,84 Punkte 16072,07 Punkte 7 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 11,14 518,40 EUR 416,10 EUR 5 Open End DAX® Short HC3TKP 0,4700 18589,00 Punkte 20622,31 Punkte -10 Open End DAX® Short HC7FDJ 0,670 18589,00 Punkte 19997,34 Punkte -15 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0Y 1,410 108,02 USD 81,03 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 04.09.2024; 10:17 Uhr;

