© Foto: Dall-E



Die Aktie von Wasserstoffspezialist Plug Power ist am Dienstag auf neue Mehrjahrestiefs gefallen. Der Chart bietet ein Bild des Grauens und gibt wenig Anlass zur Hoffnung.Die Hoffnungen der leidgeplagten Anleger von Plug Power dürften, nachdem die operative Wende des Unternehmens noch immer auf sich warten lässt, auf der im September zu erwartenden Zinswende der US-Notenbank ruhen. Das stark verschuldete Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren mit steigenden Refinanzierungskosten zu kämpfen. Keine Aussichten auf Besserung? Ein Chart des Grauens! Bislang tragen diese Hoffnungen jedoch keine Früchte, die Aktie ist am Dienstag auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Damit ist der jüngste …